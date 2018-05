Rupiah Pagi Parkir di Rp14.025/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terlihat menguat dibandingkan dengan penutupan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.125 per USD. Namun demikian, tetap perlu diwaspadai adanya potensi pembalikan arah lantaran USD masih berpeluang berbaris di zona hijau.



Mengutip Bloomberg, Rabu, 30 Mei 2018, perdagangan pagi dibuka di Rp14.025 per USD. Adapun day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.025 per USD dengan year to date return di 3,25 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.805 per USD.

Sementara itu, indeks USD meningkat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Hal itu terjadi karena investor bermeditasi pada situasi politik Italia di tengah data ekonomi.







Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama meningkat 0,46 persen pada 94,848 di akhir perdagangan. USD naik ke level tertinggi 10 bulan terhadap euro pada Selasa setelah sell off di pasar utang Italia dan mendorong investor untuk membuang mata uang tunggal.



Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1533 dari USD1,1628 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3247 dari USD1,3314 AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7502 dari USD0,7544.



Sedangkan USD membeli 108,22 yen Jepang, lebih rendah dari 109,39 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD merosot ke 0,9883 franc Swiss dari 0,9936 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3021 dolar Kanada dari 1,3002 dolar Kanada.









(ABD)