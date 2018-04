IHSG Berpeluang Menghijau

Jakarta: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup melemah merespons penurunan saham Philip Morris menyusul kinerja yang di bawah estimasi, sementara kekhawatiran mengenai permintaan smartphone menekan sektor teknologi.



Samuel Research Team mengungkapkan, saat ini fokus tertuju pada laporan Deputi Jaksa Agung Rod Rosenstein kepada Presiden AS Donald Trump pekan lalu bahwa ia bukan target penyelidikan dari Penasihat Khusus Robert Mueller mengenai Rusia.

"Laporan itu mengutip dua orang yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui masalah ini," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 20 April 2018.



Penguatan harga minyak terhenti setelah OPEC dan produsen minyak lainnya bertemu di Arab Saudi di tengah tanda bawah pasokan minyak dunia mulai terkendali. Surplus minyak global menyusut mendekati rata-rata lima tahun dan pasokan diperkirakan akan seimbang dengan permintaan pada akhir Juni.



"Hari ini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang menguat. Rilisnya laporan kinerja kuartal I-2018 menjadi fokus utama saat ini. EIDO ditutup melemah dengan pergerakan rupiah di rentang Rp13.700 hingga Rp13.760 per USD," sebut Samuel Research Team.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average turun 83,18 poin atau 0,34 persen, menjadi ditutup di 24.664,89 poin. Indeks S&P 500 kehilangan 15,51 poin atau 0,57 persen, menjadi berakhir di 2.693,13 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup menurun 57,18 poin atau 0,78 persen, menjadi 7.238,06 poin.



Setelah lonceng penutupan Rabu 18 April, American Express melaporkan laba bersih kuartal pertama sebesar USD1,6 miliar atau naik 31 persen dari USD1,3 miliar setahun lalu, dan laba per saham dilusian mencapai USD1,86, naik 38 persen dari USD1,35 per saham setahun lalu.









(ABD)