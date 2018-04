Surplus Neraca Perdagangan Diperkirakan Buat Rupiah Menguat

Jakarta: Dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan bergerak stabil di level 89,50 setelah pernyataan Donald Trump bahwa Rusia dan Tiongkok berusaha untuk mendevaluasi mata uangnya yang diinterpretasikan pasar bahwa Trump menginginkan USD yang lemah. Tentu hal itu memberikan efek tersendiri terhadap gerak USD.



Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail mengatakan nilai tukar rupiah kemungkinan menguat hari ini sering meredanya situasi geopolitik dunia usai serangan AS ke Suriah serta meredanya isu perang dagang AS dan Tiongkok.

Selain itu, lanjutnya, surplus neraca perdagangan yang sangat besar di Maret sebesar USD1,09 miliar dapat memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada investor terhadap rupiah. Rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.700 per USD-Rp13.750 per USD.



"Sedangkan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan bergerak turun," ungkap Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 18 April 2018.







Imbal hasil US treasury jangka menengah (10 tahun) dan panjang di AS (30 tahun) pada selasa naik masing-masing sebesar satu dan dua basis poin (bps). Kenaikan tersebut kemungkinan didorong ekspektasi pasar bahwa inflasi di AS akan lebih tinggi dibandingkan dengan prediksi the Fed sebesar dua persen.



Harga komoditas energi seperti minyak menguat sebanyak 0,11 persen kemarin setelah isu keterbatasan produsen di AS dalam mengelola hasil shale oil. Sedangkan imbal hasil SUN diperkirakan sedikit mengalami penguatan seiring kemungkinan perpindahan dana investor dari obligasi ke saham.



"Imbal hasil SUN seri acuan 10 tahun kemungkinan begerak di rentang 6,53 persen sampai 6,60 persen," pungkasnya.









(ABD)