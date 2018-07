IHSG Tersungkur 43 Poin

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG melemah seiring dengan mulai membaiknya data perekonomian dari negeri Paman Sam.



Pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa, 17 Juli 2018, IHSG melemah 43,65 poin dengan berada pada 5.861,51. Volume perdagangan mencapai 5,2 miliar lembar saham dengan nilai Rp4,9 triliun.



Sektor yang mendorong kejatuhan indeks adalah sektor konsumer dan pertambangan. Kemudian sektor yang mendorong laju indeks adalah sektor perkebunan, infrastruktur, dan properti.



Bursa AS ditutup mixed semalam seiring rilis laporan keuangan emiten dimana Bank of America melaporkan kinerja yang melebihi ekspektasi.



Sementara itu, data penjualan ritel yang tumbuh sesuai ekspektasi juga menjadi hal positif. Di sisi lain, saham-saham energi di AS melemah seiring harga minyak yang sempat melemah kemarin akibat keyakinan adanya kenaikan suplai dari Iran.



Dari dalam negeri, neraca perdagangan yang surplus menjadi angin segar di tengah penantian investor terhadap rilis laporan keuangan emiten semester I-2018.



"Kemarin IHSG melemah 0,7 persen dengan dana asing mencatatkan net buy Rp69 miliar di pasar reguler. Hari ini IHSG berpotensi mixed mengikuti bursa AS dan sejumlah bursa saham pagi ini," jelas analisa Samuel Sekuritas Indonesia.

(SAW)