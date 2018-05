IHSG Pagi Terhempas ke Zona Merah

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis pagi terlihat tidak melakukan reli dan harus terhempas ke zona merah. Sejauh ini, sentimen positif belum berdatangan signifikan sehingga IHSG kesulitan memperkuat posisi di zona hijau.



IHSG Kamis, 3 Mei 2018, perdagangan pagi dibuka negatif sebanyak 22,08 poin atau setara 0,4 persen ke posisi 5.990. Sedangkan LQ45 melemah 5,53 poin atau setara 0,6 persen ke posisi 958 dan JII melemah 3,89 poin atau setara 0,6 persen ke posisi 691.

Pagi ini, seluruh sektor kompak terhempas ke zona pelemahan. Sektor konsumer tercatat melemah 13,22 poin, sektor manufaktur melemah 5,69 poin, sektor keuangan melemah 5,16 poin, sektor infrastruktur melemah 3,36 poin, dan sektor perdagangan melemah 1,60 poin.



Volume perdagangan pagi tercatat sebanyak 130 juta lembar saham senilai Rp187 miliar. Sebanyak 77 saham terlihat menguat, sebanyak 97 saham tercatat melemah, sebanyak 89 saham tidak berubah, dan sebanyak 358 saham tidak mengalami perdagangan.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average turun 174,07 poin atau 0,72 persen, menjadi berakhir di 23.924,98 poin. Indeks S&P 500 berkurang 19,13 poin atau 0,72 persen, menjadi ditutup pada 2.635,67 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 29,81 poin atau 0,42 persen lebih rendah, menjadi 7.100,90 poin.



Bank sentral AS atau Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya sejalan dengan ekspektasi pasar, sementara mengungkapkan keyakinan bahwa inflasi mendekati targetnya sebesar dua persen.



"Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan untuk mempertahankan kisaran target suku bunga federal fund di 1,5 hingga 1,75 persen," kata the Fed dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari.



Pernyataan itu menunjukkan kepercayaan bank sentral atas inflasi dan mengakui bahwa tingkat inflasi inti telah bergerak mendekati target bank sentral dua persen. "Inflasi pada basis 12 bulan diperkirakan akan berjalan mendekati target simetris Komite dua persen selama jangka menengah," kata the Fed.









(ABD)