Jelang Kesepakatan Dagang AS-Tiongkok Dorong IHSG

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia pagi ini dibuka menguat jelang kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.



Mengutip Antara, Selasa, 22 Januari 2019, IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka menguat 1,77 poin atau 0,03 persen ke posisi 6.452,6. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 bergerak naik 0,44 poin atau 0,43 persen menjadi 1.029,5.

Kepala Riset Valbury Sekuritas Alfiansyah mengatakan Presiden AS Donald Trump menuturkan telah ada kemajuan menuju kesepakatan perdagangan dengan Tiongkok.



Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He akan mengunjungi AS pada 30 dan 31 Januari untuk melanjutkan negosiasi perdagangan setelah perundingan wakil menteri pada awal bulan ini.



"Perdagangan AS dengan Tiongkok menuju kesepakatan perdagangan baru, bisa menyulut positif pasar global, yang pada akhirnya dapat mengangkat IHSG ke tingkat yang lebih baik pada perdagangan hari ini," ujar Alfiansyah.



Optimisme mengenai kesepakatan dagang yang didukung oleh pernyataan Donald Trump dinilai cukup baik dan masih menjadi pendorong untuk sentimen pembelian aset berisiko, terbukti dengan imbal hasil obligasi pemerintah AS atau US Treasury bertenor 10 tahun yang kemarin kembali mendekati angka 2,8 persen.



Selain itu, rilis data PDB China kuartal IV-2018 sebesar 6,4 persen juga memberikan sentimen yang cukup baik dikarenakan para pelaku pasar yang telah mengekspektasikan pelemahan tersebut.



Perlambatan aktivitas perekonomian Tiongkok sesuai dengan perlambatan ekspor dan impor sebesar 4,4 persen dan 7,6 persen.



Bursa regional, di antaranya Indeks Nikkei melemah 9,93 poin (0,05 persen) ke 20.709,4, indeks Hang Seng melemah 99,91 poin (0,37 persen) ke 27.096,63, dan Straits Times melemah 7,4 poin (0,23 persen) ke posisi 3.213,16.









(AHL)