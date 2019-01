Rupiah Masih Perkasa

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada awal pekan pagi ini terpantau melemah tipis. Kendati demikian, gerak rupiah masih terpantau di bawah Rp14.100 per USD.



Bloomberg, Senin, 14 Januari 2019, mencatat rupiah melemah ke level Rp14.068 per USD dibandingkan penutupan perdagangan akhir pekan yang berada di Rp14.047 per USD.

Mata uang rupiah anjlok hingga mencapai level 20,5 poin atau setara 0,15 persen ke posisi Rp14.068 per USD. Rupiah pada pembukaan perdagangan berada di Rp14.052 per USD.



Adapun rentang gerak rupiah pada perdagangan pagi ini berada di level Rp14.037-Rp14.068 per USD. Sementara itu year to date return (ytd) tercatat sebesar -2,24 persen.



Sedangkan berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan melemah di level Rp14.055 per USD, yang mencapai 17 poin atau setara 0,12 persen. Rupiah sempat dibuka ke level Rp14.040 per USD.



Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan ada potensi rupiah berbalik melemah pada hari ini. Pergerakan USD yang dinilai melemah setelah The Fed lebih melunak terhadap kenaikan suku bunganya diharapkan dapat membangkitkan rupiah kembali.



"USD bisa kembali melemah sehingga rupiah pun dapat berbalik menguat," kata Reza dalam riset hariannya, Senin, 14 Januari 2019.



Reza menjelaskan, penguatan rupiah yang terjadi pada penutupan perdagangan pekan lalu didorong oleh beberapa sentimen positif dari dalam negeri.





(AHL)