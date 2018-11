IHSG Naik Tipis, Rupiah Tembus Rp14.800/USD

Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejalan dengan kenaikan mata uang rupiah pada penutupan perdagangan hari ini. Sentimen dalam negeri yang mulai membaik menjadi katalis utama terhadap pergerakan IHSG dan kenaikan mata uang rupiah.



IHSG Selasa, 6 November 2018 berada pada level 5.923 atau naik 3,34 poin. Volume perdagangan mencapai 5,4 miliar lembar saham dengan nilai sebesar Rp5,9 triliun. Indeks acuan LQ45 naik 0,27 poin dan JII naik 0.54 poin. Sebanyak 213 saham naik, 199 saham turun, dan 127 saham tak bergerak. Sektor yang mengalami kenaikan adalah sektor perdagangan dan properti. Sektor yang anjlok terdalam adalah perkebunan.

Laju IHSG sebelumnya diproyeksikan bergerak menuju zona hijau didorong antisipasi investor terhadap data penjualan retail. Kondisi tersebut dinilai mampu mendorong IHSG bergerak menguat di rentang support 5.935-5.950 dan resisten di 5.870-5.895.



"IHSG diprediksi menguat didorong antisipasi investor menjelang rilis data retail sales," kata Research Analyst Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 6 November 2018.



Kenaikan IHSG sejalan dengan menguatnya mata uang rupiah. Bloomberg mencatat mata uang rupiah naik 172,5 poin dengan berada pada level Rp14.804 per USD. Kemudian Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah naik 172 poin dengan berada pada Rp14.803 per USD. Lalu Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah naik dengan berada pada Rp14.891 per USD.





(SAW)