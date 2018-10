Rupiah Diperkirakan Tumbang

Jakarta: Dolar Amerika Serikat (USD) diprediksi menguat ke level 95,5-95,9 terhadap hampir semua mata uang kuat dunia. Penguatan USD ditopang oleh keputusan People’s Bank of China (PBOC) yang menurunkan reserve requirement perbankan sebesar satu persen di Oktober guna mendorong pertumbuhan ekonomi negara tersebut di tengah risiko perang dagang dengan AS.



Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail mengatakan penurunan reserve requirement tersebut mendorong pelemahan yuan sebesar 0,69 persen pada seminggu terkahir ke level 6,92 per USD dan ikut memperlemah mata uang emerging market lainya termasuk Indonesia.

"Rupiah kemungkinan melemah ke level Rp15.200 hingga Rp15.280 per USD," kata Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 9 Oktober 2018.



Sementara itu, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan bergerak naik didorong oleh pelemahan rupiah dan stabilnya imbal hasil treasury AS jelang lelang SUN hari ini. Imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan bergerak di rentang 8,42-8,60 persen. Rekomendasi seri obligasi negara FR0077; FR0078; FR0072; dan FR0075.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 39,73 poin atau 0,15 persen menjadi berakhir di 26.486,78 poin. Sedangkan, indeks S&P 500 turun 1,14 poin atau 0,04 persen, menjadi berakhir di 2.884,43 poin, serta Indeks Komposit Nasdaq ditutup turun 52,50 poin atau 0,67 persen, menjadi 7.735,95 poin.



Data ekonomi yang kuat dan komentar dari pejabat utama Federal Reserve telah memicu lonjakan suku bunga obligasi pekan lalu. Imbal hasil obligasi AS bertenor 10-tahun menyentuh 3,24 persen dan mencapai tertinggi baru 7 tahun pada Jumat 5 Oktober.



Tingkat pengangguran menurun menjadi 3,7 persen pada September, dan total lapangan kerja non-pertanian meningkat sebesar 134 ribu pekerjaan, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan. Kenaikan lapangan pekerjaan terjadi di bidang jasa-jasa profesional dan bisnis, di perawatan kesehatan, serta di bidang transportasi dan pergudangan.





