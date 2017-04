Rupiah Melemah ke Rp13.314/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Senada dengan indeks harga saham gabungan (IHSG), pergerakan nilai tukar rupiah terpantau melemah. Belum ada sentimen positif yang memengaruhi gerak rupiah.



Mengutip Bloomberg, Kamis 27 April 2017, gerak rupiah melemah ke posisi Rp13.314 per USD jika dibandingkan pembukaan pagi yang berada di Rp13.290 per USD.

Sumber: Yahoo Finance

Posisi rupiah melemah hingga mencapai 30 poin atau setara 0,23 persen. Sementara itu, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp13.287-Rp13.325 per USD dengan year to date (ytd) return sebesar -1,22 persen.Sementara itu, berdasarkan data Yahoo Indonesia, mata uang Garuda ini melemah ke posisi Rp13.324 per USD. Rupiah mengalami pelemahan hingga mencapai 48 poin atau setara 0,36 persen. Sedangkan mengutip data kurs tengah Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp13.299 per USD.Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta sebelumnya memprediksikan bahwa rupiah mungkin akan tertekan sementara oleh ketakutan tidak disetujuinya anggaran Trump hingga batas akhir pada Jumat tengah malam waktu AS, yang akan berujung pada dihentikannya kegiatan pemerintahan AS."Terlepas dari faktor global, saat ini fokus mulai beralih ke data ekonomi domestik yang akan dirilis di sepanjang minggu depan," ujarnya.(AHL)