Rupiah Perdagangan Pagi Dibuka di Rp13.296/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) terpantau melemah tipis dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di Rp13.281 per USD. Meski melemah, namun nilai tukar rupiah mampu bertahan di level Rp13.200 per USD.



Mengutip Bloomberg, Rabu 12 April 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.296 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.288 per USD hingga Rp13.305 per USD dengan year to date return di minus 1,43 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.313 per USD.

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Sementara itu, Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, kurs lain di Asia mengalami penguatan lebih dalam terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dibandingkan dengan rupiah. Sedangkan debat cagub DKI Jakarta untuk pilkada II di Rabu malam akan menandai dimulainya dominasi isu politik di pasar keuangan domestik."Ruang penguatan nilai tukar rupiah tersedia walaupun terbatas dalam jangka pendek," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Sementara itu, penguatan dolar index berbalik dan komoditas masih kuat. Penguatan dolar index mulai berbalik dengan euro dan yen yang menguat cukup signifikan. Tidak ditampik, sejumlah isu geopolitik juga memberikan pengaruh terhadap sejumlah mata uang.Sedangkan sentimen hawkish yang muncul dari rencana the Fed menyusutkan kepemilikan obligasinya, tidak terlalu berpengaruh melihat imbal hasil UST yang turun cukup signifikan walaupun masih terbantu oleh sisa efek flight to safety dari isu geopolitik."Emas dan minyak juga masih menguat dengan Suriah yang justru semakin intensif menyerang kantong-kantong pemberontak. Pagi ini ditunggu data inflasi Tiongkok, diperkirakan mengalami kenaikan tipis," pungkas Rangga.(ABD)