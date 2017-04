Honesti Basyir Jadi Dirut Kimia Farma

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menunjuk Honesti Basyir menjadi Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk menggantikan pejabat sebelumnya Rusdi Rosman. Penunjukan Honesti Basyir diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Kimia Farma yang digelar di Jakarta.



Honesti Basyir sebelumnya menjabat Direktur Wholesale & Internasional Service (WINS) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Perubahan susunan pengurus perseroan menjadi salah satu agenda RUPS, selain keputusan pemberian besaran dividen perusahaan kepada negara senilai 20 persen dari laba bersih tahun buku 2016.

Mengutip Antara, Jumat 21 APril 2017, dengan perombakan tersebut, maka susunan direksi Kimia Farma adalah Honesti Basyir (Direktur Utama), I.G.N. Suharta Wijaya (Direktur Keuangan), Pujianto (Direktur Pengembangan Bisnis), Verdi Budidarmo (Direktur Produksi & Supply Chain), Arief Pramuhanto (Direktur Umum & Human Capital).Pada kesempatan itu diumumkan bahwa pendapatan perseroan pada tahun buku 2016 mencapai Rp5,81 triliun, naik 19,57 persen dibandingkan dengan di 2015, sedangkan laba bersih tercatat meningkat senilai 2,28 persen menjadi Rp271,59 miliar.Peningkatan kinerja keuangan Kimia Farma sejalan dengan strategi perseroan mempercepat pengembangan huluisasi dan jaringan kesehatan dalam rangka mendukung pertumbuhan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan meningkatkan nilai Perseroan dalam jangka panjang.Selain itu, perusahaan juga melakukan optimalisasi aset sebagai salah satu strategi non inti, perseroan melakukan pembangunan hotel dan rumah sakit dengan skema Built Operate Transfer (BOT) atas aset-aset yang selama ini tidak berguna (idle).Honesti Basyir sebelum menjabat sebagai orang nomor satu di Kimia Farma lebih banyak malang melintang di PT Telkom dengan berbagai jabatan. Sederet jabatan telah diembannya di PT Telkom yaitu Direktur Keuangan Telkom (2012-2014) dan Vice President Strategic Business Development Direktorat IT Solution and Strategic Portfolio Telkom (2012).Selaim itu, ia pernah menjadi Vice President Strategic Business Developmen, Strategic Investment & Corporate Planning Telkom (2010-2012), Project Controller-1 Project kManagement Office Telkom (2009-2010), Assistant Vice President Business & Finance AnalysisTelkom (2006-2009).Sebelum masuk Telkom, Honesti Basyir merupakan Project Management Consultant Garuda Maintenance Facility/GMF (1992-1993).(ABD)