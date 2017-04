Kuartal I-2017, LPCK Cetak Pendapatan Rp447 Miliar

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) mencatat pendapatan pada kuartal I-2017 sebesar Rp447 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meskipun terdapat pelemahan makro ekonomi.



"Sementara laba bruto perseroan tercatat sebesar Rp213 miliar, dan laba bersih sebesar Rp185 miliar di periode kuartal I-2017," ungkap Presiden Direktur Lippo Cikarang Toto Bartholomeus dalam siaran persnya, Sabtu 29 April 2017.

Toto menjelaskan, pendapatan dari hunian dan apartemen sebesar Rp375 miliar menyumbang 84 persen dari total pendapatan. Sementara pendapatan recurring LPCK naik sebesar 8 persen menjadi Rp68 miliar di 2017 dari Rp63 miliar di 2016.Angka tersebut memberikan kontribusi sebesar 15 persen dari total pendapatan perseroan di 2017. Sedangkan total aset tumbuh tipis 2 persen menjadi Rp5,8 triliun dari Rp5,7 triliun pada akhir 2016."Kami akan berusaha memberikan yang terbaik dalam menyiapkan proyek Orange County sebagai world class mixed use project -the Globally Connected City sebagai pusat hub di Koridor Timur Jakarta, tambah dia.Dia memaparkan, proyek Orange County adalah world class mixed used sebagai pusat bisnis dan gaya hidup di Koridor Timur Jakarta yang dikembangkan dilahan seluas 322 hektare (ha) dengan investasi proyek kurang lebih Rp250 triliun.Adapun lima menara apartemen sudah diluncurkan dan terjual 100 persen masing-masing pada saat peluncuran. Newport Park, menara keenam, diluncurkan pada November 2016 dan 87 persen terjual pada saat peluncuran."Sementara menara apartemen ke-5 dan ke-6 merupakan joint venture antara Lippo Group dan Mitsubishi Corporation, Jepang," pungkasnya.(AHL)