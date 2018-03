Jonan Tegaskan Tarif Listrik dan BBM Tidak Naik Sampai 2019

Jakarta: Pemerintah memutuskan tidak merubah dan menaikkan tarif listrik, harga premium, dan harga solar hingga 2019. Keputusan ini untuk menjaga daya beli masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo supaya menjaga level daya beli masyarakat.



"Tarif listrik, BBM premium, solar tidak naik untuk menjaga daya beli masyarakat," kata Jonan di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin, 5 Maret 2018.

Mengenai keputusan tersebut akan berdampak kepada keuangan PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero), Jonan mengungkapkan akan membicarakan lebih lanjut kepada Komisi VII DPR-RI. Namun, sejauh ini diakuinya juga Komisi VII DPR-RI sangat mendukung keputusan itu.



"Bagaimana subsidi PLN? Komisi VII mendukung kalau bisa tarif listrik tidak naik, karena menjaga daya beli masyarakat," jelas dia.







"Kita juga akan konsultasi dengan Komisi VII, karena mereka juga mendukung premium dan solar untuk daya beli masyarakat meningkat. Kita minta kompensasi kepada Pertamina bagaimana," imbuh dia.



Jonan menegaskan, arahan presiden ini bukan terkait dengan tahun politik dan pemilihan presiden di 2019. "Kalau ini karena tahun politik? Bukan, karena semata menjaga daya beli masyarakat," tegas dia.



Berikut daftar tarif listrik subsidi dan nonsubsidi yang aberlaku saat ini:



1. Rumah tangga 450 VA sebesar Rp415 per kWh.

2. Rumah tangga 900 VA tidak mampu sebesar Rp586 per kWh.

3. Rumah tangga 900 VA mampu, sebesar Rp1.352 per kWh.

4. Pelanggan Rumah tangga nonsubsidi (tariff adjustment), tetap sebesar Rp1.467,28 per kWh.



Sementara harga BBM premium saat ini Rp6.450 per liter dan solar Rp5.150 per liter.











(SAW)