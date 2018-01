Lelang WK Migas, Penerimaan Negara Tambah USD26,8 Juta

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya mengumumkan lima perusahaan sebagai pemenang lelang wilayah kerja migas 2017. Dari lelang ini pemerintah mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) USD26,825 juta.



Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM yang sekaligus merangkap sebagai Plt Direktur Jenderal Migas, Ego Syahrial mengatakan tim penilai yang terdiri dari perwakilan Ditjen migas Kementerian ESDM, SKK Migas, Sekjen kesdm, Badan Geologi, Badan Litbang dan akademisi mengumumkan pemenang lelang tersebut adalah Mubadala Petroleum Ltd untuk wilayah kerja Andaman I, Konsorsium Premium Oil Far East Ltd-Kris Energy (Andaman II) BV-Mubadala Petroleum (Andaman II JSA) Ltd untuk wilayah kerja Andaman II.

Lalu, PT Tansri Madjid Energi untuk wilayah kerja Merak-Lampung, PT Saka Energi Sepinggan untuk wilayah kerja Pekawai, dan PT Saka Energi Indonesia untuk wilayah kerja West Yamdena.



"Kami umukan ada lima perusahaan yang memenangkan lelang wilayah kerja migas konvesional 2017," kata Ego di kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018.



Di wilayah kerja Andaman I, Mubadala Petroleum Ltd memiliki komitmen untuk melakukan satu kegiatan geology and geophysics (G&G), kegiatan 3-dimensi sepanjang 500 Kilometer persegi (Km2), total nilai komitmen pasti USD2,15 juta dan bonus tanda tangan USD750 ribu.



Kemudian, Konsorsium Premium Oil Far East Ltd-Kris Energy (Andaman II) BV-Mubadala Petroleum (Andaman II JSA) Ltd untuk wilayah kerja Andaman II memiliki komitmen G&G sebanyak satu kegiatan, seismin 3-dimensi sepanjang 1.850 Km2, nilai komitmen pasti USD7,55 juta, dan bonus tanda tangan USD1 juta.



Lalu, PT Tansri Madjid Energi untuk wilayah kerja Merak-Lampung akan melakukan tiga kegiatan G&G, kegiatan seismik 2-dimensi sepanjang 500 Km2, nilai komitmen pasti USD1,325 juta dam bonus tanda tangan USD500 ribu.



PT Saka Energi Sepinggan di wilayah kerja Pekawai akan melakukan tiga kegiatan G&G, satu sumur eksplorasi, nilai komitmen pasti sebesar USD10,45 juta dan bonus tanda tangan USD500 ribu.



Terakhir, PT Saka Energi Indonesia di wilayah kerja West Yamdena akan melakukan tiga kegiatan G&G, kegiatan seismik 2-dimensi sepanjang 1.000 Km2, nilai komitmen pasti sebesar USD2,1 juta dan bonus tanda tangan USD500 ribu.



Setelah pengumuman pemenang lelang wilayah kerja ini. Ego menjelaskan, penandatanganan kontrak akan dilakukan paling lama dua minggu lagi. Tepatnya, setelah perusahaan-perusahaan itu melakukan evaluasi.



"(Teken kontrak) Segera. Biasanya dalam dua minggu setelah mereka terima," ucap dia.









