2020, PLN Dapat Tambahan Pasokan LNG dari Train 3 Tangguh

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pada 2020 PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) akan mendapatkan tambahan pasokan gas. Tambahan itu berasal dari fasilitas pengolahan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) Train 3 di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.



Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan tambahan pasokan itu sesuai keputusan final investasi yang sudah ditandatangani di 2016 lalu bahwa 75 persen dari produksi Train 3 akan dialokasikan untuk PLN.

"Setelah Train 3 berproduksi maka LNG Tangguh produksinya akan meningkat 3,8 juta ton per tahun dari 7,6 juta ton per tahun (Train 1 dan 2), sehingga jumlah produksinya menjadi 11,4 juta ton per tahun. Nah, 75 persen dari produksi Train 3 sudah komit buyer domestiknya yakni PLN," kata Arcandra, dikutip dari laman Kementerian ESDM, Jakarta, Sabtu, 24 Maret 2018.



Lebih lanjut, Arcandra menjelaskan, pasokan sebesar 75 persen dari produksi Train 3 setara dengan 3.000 MW. Sementara alokasi kargo Train 1 dan 2 untuk pembangkit listrik dan industri telah dilakukan LNG Tangguh sejak 2013. Saat Train 3 beroperasi nanti, Arcandra menjelaskan, pihak LNG Tangguh akan melibatkan masyarakat setempat bekerja di lokasi tersebut.



"Dengan mulainya Train 3 itu ada sekitar 5.000 tenaga kerja nantinya yang dapat diserap nantinya dengan sebagian besar akan diambil dari masyarakat lokal setempat," kata Wamen ESDM tersebut.



Proyek LNG Tangguh Train 1 dan 2 di Teluk Bintuni, Papua Barat, merupakan proyek migas terbesar di Indonesia saat ini. Pada 16 Juni 2017 lalu, pemerintah menetapkan LNG Tangguh sebagai obyek vital nasional dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.





(ABD)