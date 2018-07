Pertamina Mulai Uji Pasar Elpiji 3 Kg Nonsubsidi

Jakarta: PT Pertamina (Persero) kembali memberikan pilihan varian baru produk elpiji Bright Gas, untuk kemasan 3 kilogram (kg). Produk elpiji nonsubsidi berwarna pink fuschia tersebut akan mulai dilakukan uji pasar secara terbuka di dua kota yakni Jakarta dan Surabaya, dengan total 5.000 tabung.



Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito menyatakan varian baru Bright Gas 3 kg mulai diuji pasar di Jakarta dan Surabaya awal Juli 2018, sebagai tindak lanjut dari uji pasar elpiji 3 kg nonsubsidi yang telah dilakukan pada November 2017 di Tangerang, Banten.

"Produk Bright Gas 3 kg ini memberikan alternatif pilihan bagi konsumen elpiji nonsubsidi. Dengan adanya varian baru elpiji nonsubsidi kemasan 3 kg, maka masyarakat mampu bisa mendapatkan lebih banyak pilihan elpiji Bright Gas dalam berbagai kemasan yang melengkapi keseluruhan jenis Bright Gas Family yaitu kemasan 12 kg, 5,5 kg, 3 kg, dan Can (220 gr)," jelas Adiatma dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 3 Juli 2018.



Sedangkan di Jakarta, Bright Gas 3 kg akan tersedia di SPBU COCO Kuningan, SPBU COCO Pondok Indah, SPBU COCO MT Haryono, SPBU COCO Lenteng Agung, Apartemen Baywalk Pluit, Apartemen Springhills Kemayoran, Apartemen Gading Nias Kelapa Gading, Apartemen Kalibata City, Apartemen Green Pramuka Rawamangun, Apartemen Mediterania Tanjung Duren, dan kawasan perumahan Pondok Indah Kebayoran Baru di wilayah Jakarta, sementara di Surabaya akan dijual di wilayah Pakuwon.



"Tentunya pemilihan lokasi penjualan kami sesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada, di mana kami juga melihat adanya kebutuhan masyarakat untuk menggunakan elpiji nonsubsidi dengan kemasan lebih kecil dari 5,5 kg," tambahnya.



Selama masa uji pasar secara terbuka ini, isi ulang Bright Gas 3 kg akan dijual seharga Rp39 ribu per tabung di agen elpiji nonsubsidi belum termasuk ongkos kirim, dan Rp42 ribu per tabung di SPBU COCO. Sedangkan untuk tabung perdana (tabung plus isi) Bright Gas 3 kg akan dijual di agen elpiji seharga Rp184 ribu per tabung dan di SPBU COCO seharga Rp187 ribu per tabung.



Pertamina juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan tukar tambah di mana konsumen cukup menukarkan satu tabung elpiji 3 kg dan membayar Rp81.500 di agen elpiji nonsubsidi, maka konsumen dapat membawa pulang satu tabung Bright Gas 3 kg yang siap digunakan, sedangkan untuk di SPBU cukup menambah Rp84.500.



"Bright Gas 3 kg hadir dengan teknologi katup ganda (Double Spindle Valve System) yang lebih aman dalam mencegah kebocoran elpiji. Serta untuk menjaga kualitas dan kuantitas isi tabung, Bright Gas 3 kg juga dilengkapi dengan segel hologram yang tidak dapat dipalsukan. Jika konsumen menerima tabung dengan kondisi segel rusak, agar segera dikembalikan ke lokasi penjualan," pungkasnya.









(AHL)