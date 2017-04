Maret, Minyak Mentah Indonesia Merosot USD3,79 per Barel

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah menetapkan hasil perhitungan formula harga minyak Indonesia (Indonesia Crude price/ICP), rata-rata ICP Maret mengalami penurunan sebesar 7,2 persen. Angka ini dari semula sebesar USD52,5 per barel di Februari menjadi USD48,71 per barel.



Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja mengatakan, penurunan ICP ini disebabkan karena penurunan harga minyak dunia. ICP SLC pada Maret 2017 juga mencatat mengalami penurunan sebesar USD3,74 per barel dari USD53,36 per barel pada Februari 2017 menjadi USD49,62 per barel pada Maret 2017.

"Kan harga minyak dunia turun, ICP kita juga turun. Sekarang USD48,71 per barel Maret," kata Wirat di Jakarta, Kamis 6 April 2017.Untuk minyak Brent (ICE), pemerintah mencatat, penurunan sebesar USD3,46 per barel dari USD56,00 per barel menjadi USD52,54 per barel. Lalu, minyak WTI (Nymex) juga mengalami penurunan sebesar USD3,79 per barel dari USD53,46 per barel menjadi USD49,67 per barel. Kemudian untuk Basket OPEC turun sebesar USD3,06 per barel dari USD53,37 per barel menjadi USD50,31 per barel.Baca:Adapun penyebab penurunan harga minyak mentah di pasar Internasional karena beberapa faktor. Pertama, berdasarkan publikasi International Energy Agency (IEA) untuk Maret 2017, terdapat peningkatan produksi minyak dunia pada bulan Februari 2017 dibandingkan Januari 2017 sebesar 0,26 juta barel per hari menjadi 96,52 juta barel per hari.Kedua, OPEC telah merevisi naik proyeksi produksi minyak negara-negara Non OPEC kuartal-I dan kuartal-II 2017 pada publikasi Maret 2017 dibandingkan publikasi Februari 2017 berturut-turut sebesar 0,2 juta barel per hari menjadi 57,8 juta barel per hari dan 0,22 juta barel per hari menjadi 57,26 juta barel per hari.IEA merevisi turun proyeksi permintaan minyak dunia pada kuartal-I dan kuartal-II 2017 berturut-turut sebesar 0,3 juta barel per hari menjadi 96,7 juta barel per hari dan 0,1 juta barel per hari menjadi 97,3 juta barel per hari.Keempat, berdasarkan data awal, stok komersial negara-negara OECD pada Januari 2017 naik dibandingkan Desember 2016 sebesar 20,1 juta barel menjadi 3.006 juta barel.Kelima, EIA juga merilis stok minyak mentah komersial dan rata-rata produksi minyak mentah Amerika Serikat pada akhir Maret 2017 lebih tinggi dibandingkan akhir Februari 2017.Kemudian, berdasarkan publikasi mingguan Baker Hughes, jumlah oil rig count Amerika Serikat pada akhir Maret 2017 mengalami peningkatan sejumlah 60 rig dibandingkan akhir Februari 2017 menjadi 662 rig.Ketujuh, berdasarkan publikasi Baker Hughes dan estimasi sekretariat OPEC, jumlah oil rig count dunia kecuali Tiongkok dan Former Soviet Union di Februari 2017 kembali mengalami peningkatan bulanan sejumlah 114 rig menjadi 1.489 rig dibandingkan Januari 2017.Terakhir, karena produksi minyak Libya meningkat menjadi diatas 700 ribu barel per hari dengan beroperasinya kembali dua pelabuhan ekspor utama Libya.(AHL)