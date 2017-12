Harga LPG 3 Kg Nonsubsidi Diprediksi Bisa Rp11 Ribu/Kg

Jakarta: PT Pertamina (Persero) memproyeksikan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) nonsubsidi akan berada di kisaran Rp10 ribu-Rp11 ribu per kg. Hal itu mengikuti harga Bright Gas kapasitas 5,5 kg yang mengacu pada CP Aramco.



"Saat ini kita masih sama per satuan kilonya dengan Bright Gas 5,5 kg. Per kg Bright Gas Rp10 ribu-Rp11 ribu," ujar SVP Non Fuel Marketing Pertamina, Basuki Trikora Putra, ditemui di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Jumat, 15 Desember 2017.

Menurut dia, dengan mengacu pada CP Aramco, maka harga yang diperkirakan saat ini memungkinkan mengalami kenaikan atau penurunan harga sehingga harus ada penyesuaian.



Meski demikian, Pertamina belum memastikan kapan elpiji 3 kg nonsubsidi ini bisa dipasarkan ke masyarakat. Karena, perusahaan sedang mempersiapkan peluncurannya yang diproyeksikan bisa terjadi di 2018.



"Kita coba lah bertahap kayak 5,5 kg waktu itu kita juga lihat respons pasar seperti apa, tapi akhirnya Bright Gas 5,5 kg juga tumbuh cukup bagus. Kita nanti akan terus coba strategi marketing kita," tutur Basuki.



Dia mengatakan perusahaan akan terus menyiapkan strategi agar masyarakat yang mengonsumsi elpiji 3 kg subsidi bisa pindah ke nonsubsidi. Maka dari itu, Pertamina bakal selalu menjaga ketersediaan pasokannya di pasar.



"Yang penting availability di lapangan. Itu kunci agar mereka tidak mendapatkan kesulitan. Sebaran dulu yang kita lakukan. Itu strategi yang sama dengan gas 5,5 kg. Agar orang mudah mendapatkan itu, selanjutnya akan terdorong beli," pungkas Basuki.





(AHL)