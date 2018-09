Produksi Minyak Lapangan Sukowati Tembus 10 Ribu Barel

Jakarta: PT Pertamina EP menyatakan produksi minyak di Lapangan Sukowati meningkat. Produksi minyak di lapangan yang dikelola Pertamina EP dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di bawah pengawasan SKK Migas tersebut telah menembus angka 10 ribu barrels of oil per day (BOPD).



Direktur Produksi dan Operasi Pertamina EP Chalid Said Salim mengatakan setelah alih kelola yang diberikan pada pihaknya Mei 2018, rata-rata produksi di lapangan yang terletak di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur itu rata-rata sekitar 6.800 BOPD.

"Alhamdulillah tidak butuh waktu lama untuk membuktikan kemampuan dan komitmen Pertamina EP, kini per 3 September 2018 produksi minyak berhasil menembus angka 10 ribu BOPD tepatnya di 10.010 BOPD," kata Chalid dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 4 September 2018.



Dia menyebut angka tersebut melebihi target produksi Lapangan Sukowati yang telah ditetapkan yaitu 6.214 BOPD. Chalid mengatakan dengan sinergi seluruh jajaran pihaknya optimistis bisa meningkatkan produksi di seluruh wilayah operasi Pertamina EP dengan target 83 ribu BOPD.



Sementara itu, General Manager Wilayah Asset 4 Pertamina EP Agus Amperianto menjelaskan peningkatan produksi di Lapangan Sukowati diperoleh antara lain dari aktivitas optimasi program sumuran, acid wash, servis sumur, perbaikan cement bonding, dan reaktivasi sumur-sumur yang masih berpotensi.



"Kami memiliki 27 sumur minyak dengan lima sumur di antaranya memiliki produksi terbesar antara lain SKW 27 dengan produksi sekitar 1.659 BOPD, SKW 7 dengan produksi sekitar 672 BOPD, SKW 25 dengan produksi sekitar 743 BOPD, SKW 8C dengan produksi sekitar 927 BOPD dan SKW 18 dengan produksi sekitar 572 BOPD," kata Agus saat acara syukuran peningkatan produksi Sukowati Field.



Lebih lanjut Agus menambahkan dengan tambahan produksi dari Lapangan Sukowati semakin menambah total produksi PT Pertamina EP Asset 4 hingga 17.203 BOPD atau sekitar 123 persen dari target produksi 2018 sebesar 14.032 BOPD.



Ditemui di tempat terpisah Presiden Direktur Pertamina EP Nanang Abdul Manaf mengaku akan terus mencoba mencari sumber cadangan baru untuk menjaga sustainability dari lapangan-lapangan yang ada.



Nanang menambahkan terkait kegiatan eksplorasi di wilayah asset 4 saat ini tengah berlangsung pemboran Sumur Wolai-01, Sumur Morea dan kegiatan Seismik 3D dan 2D di Kabupaten Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah.



"Kami sangat menyadari dengan tingkat produksi yang tinggi harus disertai dengan temuan cadangan yang potensial untuk beberapa waktu ke depan," jelas Nanang.





(AHL)