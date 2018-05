Cegah Kecurangan BBM Bersubsidi ala BPH Migas

Jakarta: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas akan memasang teknologi canggih di setiap nozzle dispenser untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada tiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).



Disampaikan Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, dalam mencegah kecurangan selama ini untuk mengecek serapan volume BBM subsidi BPH Migas hanya melakukan sampling di beberapa SPBU. Melalui teknologi yang dipasang di setiap nozzle, maka akan diketahui serapan volume BBM subsidi secara real time.

Ia menyebutkan sebelumnya BPH Migas hanya mengecek serapan BBM subsidi di 256 SPBU. Saat pengecekan itu ditemukan selisih volume. Maka diwajibkan mengadakan teknologi pada nozzle supaya data lebih akurat.



"SPBU ada 7.495, BPH tidak mampu mengecek satu-satu di setiap nozzle. Dulu saja kita cuma mengecek 256 SPBU ada temuan selisih. Makannya kita minta pakai IT," kata Fanshurullah di Kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.



Fanshurullah menjelaskan, keputusan memasang teknologi di setiap nozzle BBM bersubsidi adalah keputusan tiga menteri yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Keuangan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah menginginkan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna.



"Itu kesepakatan tiga menteri pada 8 Maret. Menteri ESDM, Menkeu, dan Menteri BUMN. Saya ada di sana saat itu. Kemudian ada surat Menteri ESDM dijawab Menkeu. Dan kita komitmen juga dalam SK BPH migas mewajibkan pakai IT," jelas dia



Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menjelaskan sebagai operator penyaluran BBM perusahaannya berkomitmen untuk mengadakan teknologi tersebut.



Pertamina akan menggandeng BUMN lain dalam bentuk sinergi BUMN untuk pemasangan teknologi di nozzle. "Bisa gandeng BUMN lain sinergi, punya kompetensi dan pengalaman bangun sistem IT yang masif," ucap Nicke.



Secara bertahap, pemasangan teknologi pada nozzle ini diharapkan dapat diimplementasikan mulai tahun.





(AHL)