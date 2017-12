Pemerintah Kaji Mekanisme Pendanaan Mengembangkan EBT

Jakarta: Pemerintah terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Salah satunya adalah dengan membuka kesempatan untuk membuat mekanisme pendanaan khusus pengembangan EBT.



Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Rida Mulyana mengatakan dalam mempercepat porsi EBT dalam bauran energi nasional yang dibutuhkan adalah kondisi politik luar negeri.

Sebelumnya, sudah ada penandatanganan COP 21 untuk meminimalisir emisi karbon dioksida (CO2) di dunia. Namun tantangan terberat dalam mengimplementasikannya adalah masalah finansial.



"Paling tidak pertama political will sudah. Tanda tangan Paris Agreement. Tantangan ditataran implementasi yang lebih banyak di finansial. Kita yakin harga EBT semakin kompetitif," kata Rida di Hotel Raffles, Jakarta, Senin, 12 Desember 2017.



Seperti dalam pengembangan energi panas bumi, Rida juga menjelaskan saat ini pemerintah tengah mengkaji pendanaan seperti apa yang dapat mendorong pengembangan panas bumi tersebut. Ia menyebut salah satu mekanisme yang sedang dibicarakan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).



Menurutnya, skema pendanaan dibahas lantaran bunga pinjaman untuk pengembangan panas bumi dinilai masih terlalu besar.



"Ini kita terus cari mekanismenya ada KUR ada namanya dana yang digunakan untuk tutup gap kayak yang panas bumi di SMI (Sarana Multi Infrastruktur). Ini pemerintah lagi kajian," jelas Rida.



Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengakui yang menjadi kendala terbesar dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT)di Indonesia adalah pendanaan.



Ia mengatakan selama ini perbankan lokal masih mematok suku bunga tinggi yakni dua digit untuk pengembangan EBT. Sedangkan, dalam menjalankan bisnis EBT pengembalian modal (rate of return) berkisar 13 sampai 14 persen.



"(Bunga) local bank 11 persen. Rate of return 14 persen," ungkap Arcandra.



Hal itu lah yang membuat seakan-akan pengembangan EBT jalan ditempat. Banyak pengusaha yang berpikir dua kali dalam mengembangkan EBT.



"Terus kapan dana dalam negeri kita digunakan untuk pendanaan pengembangan EBT. How?" imbuh Arcandra.





