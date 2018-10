Wabup Merauke Ingin Sub Penyalur BBM Tersedia di Setiap Distrik

Merauke: Wakil Bupati Merauke Sularso menargetkan setiap distrik (kecamatan) di Kabupaten Merauke, Papua memiliki sub penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini guna mendorong percepatan implementasi program BBM satu harga.



"Untuk tingkat sub penyalur BBM, melalui dinas terkait sedang diupayakan untuk bisa ada, minimal di seiap tingkat penyalur di setiap distrik," kata Sularso dalam acara Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur Dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM 1 Harga Secara Nasional di Swissbel Hotel Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Rabu, 10 Oktober 2018.

Sularso mengatakan implementasi BBM satu harga di tingkat penyalur di Kabupaten Merauke sudah berjalan baik. Ada tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sepuluh Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), dan tiga SPBU khsus nelayan yang melayani masyarakat Merauke.



Namun begitu, Pemkab Merauke terus mendorong terbentuknya sub penyalur BBM untuk membantu kelancaran distribusi di wilayah perbatasan seperti Merauke.



"Pemkab sudah menyiapkan aturan-aturan dan kebijakan lewat Surat Keputusan (SK) Bupati terkait harga dan biaya sampai tingkat subpenyalur," tandasnya.



Sejauh ini sudah ada 14 subpenyalur yang terdata oleh Pemkab Merauke. Namun dari 14 yang terdaftar, baru dua sub penyalur yang sudah aktif melayani masyarakat. Dia tak memungkiri ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam membentuk sub penyalur BBM.



"Harapan kita di tahun 2019 untuk Merauke semua subpenyalur sudah aktif. Tahun ini baru siap 2 subpenyalur dari 14 subpenyalur yang sudah terdaftar. Dalam pelaksanaannya memabg banyak kendala, termausk modal usaha. Kami sudah hubungi perbankan untuk memfasilitasi ini," tandasnya.



Lebih lanjut, Sularso mengapresiasi sosialisasi yang dilakukan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait sub penyalur BBM. Dia berharap dengan sosialisasi ini, makin banyak orang yang tertarik menjadi sub penyalur BBM.



"Kegiatan ini merupkan perhatian pemerintah untuk terus mendorong peningkatan ekonomi lewat BBM satu harga. Harapannya implementasi program BBM satu harga akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tukasnya.







(DRI)