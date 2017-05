Aturan Jual Beli Listrik Hambat Swasta Raih Pembiayaan Proyek

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengembang listrik swasta mengatakan jika peraturan mengenai perjanjian jual beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) bisa menghambat pembiayaan proyek.



Setidaknya, ada dua poin yang dikeluhkan dalam aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 10 Tahun 2017 ini.

Chairman of Legal, Policy Advocacy, and Regulation Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Paul Butar Butar mengatakan, peraturan itu membuat lembaga pembiayaan yang tak percaya dengan kemampuan pengembang swasta dalam mengembalikan pinjaman.Baca:"Di dalamnya ada klausul yang sangat tidak bankable buat perbankan, yaitu risiko force majeure karena kebijakan pemerintah. Bagaimana bisa, pengembang menanggung risiko dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah," ujar Paul, ditemui di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa 9 Mei 2017.Dia mengaku, susahnya mendapat lembaga pembiayaan, baru diketahui ketika anggota METI mencoba mendekati pembiayaan internasional untuk proyek energi baru terbarukan (EBT).Melihat kondisi itu, Paul berharap pemerintah mau mengganti klausul tersebut, karena tidak sesuai dengan sistem di instansi pemerintah lainnya.Baca:"Ini sangat berbeda dengan proyek-proyek yang diawasi Kementerian Keuangan, di mana seluruh government force majeur ditanggung oleh pemerintah," tegas Paul.Selain ‎government force majeur, dia menekankan lembaga pembiayaan juga sangat sanksi membiayai proyek ketenagalistrikan. Sebab, tarif pembelian listrik masih didominasi oleh rupiah per Kilowatt-Hour (KWh).(AHL)