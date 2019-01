10 Besar KKKS dengan Lifting Migas Tertinggi di 2018

Jakarta: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) mencatat realisasi lifting minyak di 2018 sebesar 778 ribu barel per hari atau masih berada di bawah target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 800 ribu barel per hari.



Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan dari realisasi tersebut ada 10 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan lifting tertinggi pada tahun lalu. Pertama yakni PT Chevron Pacific Indonesia di Blok Rokan dengan capaian lifting sebesar 209,47 ribu barel per hari.

Disusul oleh Mobil Cepu LTD di Blok Cepu dengan lifting sebesar 208,73 ribu barel per hari. Kemudian PT Pertamina EP di seluruh blok yang ada di Indonesia sebesar 79,38 ribu barel per hari.



"Pertamina Hulu Mahakam di Blok Mahakam sebesar 42,33 ribu barel per hari," kata Dwi di kantor SKK Migas, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Januari 2019.



Dilanjutkan dengan PT Pertamina Hulu Energi Oses di Blok Oses sebesar 30,65 ribu barel per hari. Lalu PT Pertamina Hulu Energi ONWJ sebesar 29,43 ribu berel per hari.



Selain itu ada Medco E&P Natuna di Blok Natuna blok B sebesar 29,43 ribu barel per hari. Petronas Carigali (Ketapang) LTD di Blok Ketapang dengan lifting 16,94 ribu berel per hari.



Lebih lanjut ada Petrochina Internasional Jabung LTD di Blok Jabung sebesar 15,02 ribu barel per hari dan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur di Blok East Kalimantan dengan lifting sebesar 14,80 ribu barel per hari.







(SAW)