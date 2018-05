Harga Batu Bara Acuan Terus Turun ke USD89,53/Ton

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan Harga Batu bara Acuan (HBA) pada Mei 2018 sebesar USD89,53 per ton.



HBA ini tercantum dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1812 K/30/MEM/2018 tentang Harga Mineral Logam Acuan (HMA) dan Harga Batubara Acuan (HBA) untuk Bulan Mei Tahun 2018.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan HBA dan HMA yang telah ditetapkan ini akan digunakan sebagai dasar perhitungan harga patokan batu bara. HBA Mei 2018 ditetapkan USD89,53 per ton atau turun USD5,22 dari HBA April 2019 sebesar USD94,75 per ton.



"Harga acuan batu bara ditetapkan USD89,53 per ton. Harga ini mengalami penurunan sebesar USD5,22 dari HBA April 2018 sebesar USD94,75 per ton," kata Agung dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 6 Mei 2018.



Penyebab penurunan HBA ini, menurut Agung karena meningkatnya produksi domestik Tiongkok. "Peningkatan produksi domestik Tiongkok dan penurunan permintaan batu bara di dalam negeri membuat HBA bulan ini mengalami penurunan bila dibandingkan HBA April lalu," pungkas dia.



HBA adalah harga yang diperoleh dari rata-rata Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platss 5900 pada sebelumnya. Kualitasnya disetarakan pada kalori 6322 kcal per kg GAR, Total Moisture delapan persen, Total Sulphur 0,8 persen, dan Ash 15 persen.



Sementara untuk HMA komoditas nikel untuk Mei 2018 ditetapkan USD13.584,76 per dry metric ton (dmt), turun dari USD13.619,25 per dmt dari HMA April 2018. Lalu komoditas kobalt ditetapkan USD92.357,14 per dmt atau naik dari USD83.162,50 per dmt. Harga timbal juga mengalami penurunan dari USD2.452,05 per dmt dari HMA April 2018 menjadi USD2.372,19 per dmt.



Harga seng juga turun tipis dari USD3.382,90 per dmt pada HMA April 2018 menjadi USD3.222,74 per dmt, sedangkan HMA aluminium naik dari USD2.132,95 per dmt menjadi USD2.150,79 per dmt. Untuk tembaga, HMA Mei 2018 ditetapkan USD6.751,79 per dmt, turun dari USD6.932,35 per dmt pada HMA April 2018.



Sedangkan, emas sebagai mineral ikutan pada Mei 2018 sebesar USD1.337,43 per ons atau naik dari USD1.323,17 per dmt. Perak sebagai mineral ikutan pada Mei 2018 menjadi USD16,52 per ons atau naik dari USD16,51 per ons dari HMA April 2018.











(SAW)