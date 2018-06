Pertamina Pastikan Ketersediaan Elpiji Aman

Jakarta: PT Pertamina (persero) memastikan pasokan elpiji 3 kilogram (kg) dan elpiji nonsubsidi dalam kondisi aman meski terjadi peningkatan konsumsi menjelang Idulfitri. Hal semacam itu diharapkan memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat terkait dengan ketersediaan elpiji.



Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan peningkatan konsumsi elpiji ini sesuai dengan perkiraan. Berdasarkan data Satgas Ramadan dan Idulfitri, konsumsi elpiji sudah mencapai 27,8 ribu metrik ton (MT) per hari, atau naik sekitar 20 persen dari kondisi normal.

"Naiknya konsumsi elpiji sesuai dengan estimasi Pertamina," kata Adiatma, di Jakarta, Rabu, 13 Juni 2018.



Adiatma menjelaskan Satgas Ramadan dan Idulfitri telah memperkirakan kenaikan konsumsi elpiji pada rata-rata 24 ribu MT per hari, atau naik empat persen dari kondisi normal yang hanya 23 ribu MT per hari. Konsumsi elpiji ini diperkirakan akan terus naik hingga Idulfitri.



Untuk mengantisipasi kekurangan pasokan, lanjutnya, Pertamina telah menambah jumlah pasokan elpiji tersebut. Pertamina juga bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) untuk mengadakan pasar murah di beberapa daerah untuk mengantisipasi kenaikan permintaan secara drastis. "Kami telah menyiapkan stok elpiji lebih dari 362 ribu MT di seluruh wilayah Indonesia dengan ketahanan stok 17 hari," pungkas dia.



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Posko Nasional Sektor ESDM terus memantau langsung penyaluran elpiji tabung 3 kg hingga penyalur dan subpenyalur menjelang Idulfitri.



"Beberapa titik kami pantau langsung, di Jamali (Jawa, Madura, Bali) khususnya, pada 10-11 (Juni 2018) kita cek ke agen elpiji, SPBE (stasiun pengisian bulk elpiji), hingga pada subpenyalur," ungkap Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Yuli Rachwati, Selasa, 12 Juni 2018.



Dia mencontohkan pada Minggu, 10 Juni, misalnya, tim Posko ESDM menyambangi agen elpiji 3 kg PT Gema Mita Serasi Rapih di Jl Proklamasi No 1, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, dan SPBU 34-16401 Cilodong, Depok, sebagai salah satu pangkalan elpiji 3 kg. (Media Indonesia)









