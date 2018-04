Saka Energi dan CNOOC Urung Lanjutkan Kontrak di Blok Terminasi

Jakarta: Dua kontraktor existing yang berniat melanjutkan blok terminasi Sanga-Sanga dan Southeast Sumatera (SES) tidak jadi melanjutkan kontrak di blok tersebut.



Dalam rapat dengar pendapat, Rabu, 4 April 2018 dijelaskan bahwa yang mengelola blok Sanga-Sanga adalah PT Pertamina (Persero) bersama PT Karunia Utama Perdana dan Opicoil Houston Inc. Saka energi yang tadinya menjadi bagian dalam pengelolaan blok tidak ada di dalam daftar participating interest (PI).

Pembagian PI di blok Sanga Sanga saat ini adalah Pertamina sebesar 67,5 persen, BUMD 10 persen, PT Karunia Utama Perdana sebesar 13,72 persen, dan Opicoil sebesar 8,78 persen.



Sementara dalam daftar pemegang PI di blok SES tidak ada nama kontraktor existing seperti CNOOC SES Ltd, Inpex Sumatera, CNOC Sumatera Ltd, Talisman UK Southeast Sumatera Ltd ataupun Risco Energy Pte Ltd. Pertamina hanya menggandeng PT GHJ SES Indonesia untuk mengelola blok tersebut.



Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan dalam waktu dekat akan mencari tahu mengenai pembagian PI dua blok tersebut. Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang ada adalah perusahaan existing.



"Makanya, habis ini saya harus teken surat ke Pertamina, siapa saja peserta PI-nya. Sudah pasti itu existing. Tidak mungkin saya tanda tangan sesuatu untuk perusahaan baru," kata Djoko di Komplek Parlementer Senayan, Jakarta, Rabu, 4 April 2018.



Senada dengan Djoko, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan dua perusahaan yang menjadi partner Pertamina di blok Sanga-Sanga dan SES adalah perusahaan migas swasta nasional dan menjadi kontraktor existing saat ini.



Amien pun mengaku pihak SKK Migas sudah menanyakan keikutsertaan Saka Energi dan CNOOC namun keduanya menyatakan untuk tidak ikut serta.



"Ditanya mau ikut atau tidak, CNOOC katakan tidak, dia firm, Saka juga tidak yang tersisa GHJ," pungkas Amien.









(AHL)