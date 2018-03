Pertamina Benarkan Subsidi Solar Naik Dua Kali Lipat

Jakarta: PT Pertamina (Persero) membenarkan rencana peningkatan subsidi solar menjadi dua kali lipat dari semula yang dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yakni dari Rp500 per liter menjadi Rp1.000 per liter.



"Sudah kan pemerintah, naiknya Rp500. Jadi Rp1.000," kata Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Senin, 12 Maret 2018.



Seperti diketahui sebelumnya, rencana menaikkan subsidi solar ini dilakukan karena pergerakan harga minyak dunia yang terus mengalami peningkatan. Sedangkan APBN mematok harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) hanya USD48 per barel.



Selain itu, menaikkan subsidi solar juga dilakukan lantaran pemerintah memutuskan harga BBM yaitu premium penugasan dan solar subsidi tetap sampai akhir 2018. Ditahannya harga tersebut karena untuk menjaga daya beli masyarakat.



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sebelumnya sudah mengomunikasikan rencana penambahan anggaran subsidi solar ini kepada Kementerian Keuangan dan DPR-RI.



"Kami sudah komunikasikan dengan Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Pertamina. Kami juga usul mulai diskusi dengan Komisi VII untuk meminta pandangan subsidi solar," kata Jonan.



Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan masih menghitung besaran fiskal dari usulan tersebut.



Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan pihaknya masih mengkaji besaran kenaikan alokasi subsidi disertai dengan realitas kenaikan harga minyak dunia saat ini.



"Masih akan kita hitung dulu review-nya, sebab kita masih pakai asumsi harga minyak untuk menentukan kebijakan ke depan," kata Askolani.





