Menteri BUMN: Harga Avtur di Indonesia Sudah Kompetitif

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan bahwa harga bahan bakar untuk pesawat atau avtur dalam negeri masih sangat kompetitif dibandingkan negara-negara lain.



"Saya mengatakan avtur kita itu kompetitif kok dibandingkan negara-negara lain," kata Rini ditemui di Grand Hyatt, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Meski demikian, Rini juga mengakui harga avtur Indonesia masih lebih tinggi sedikit dari Singapura. Hal itu lantaran kesiapan dan ketersediaan infrastruktur yang ada. Menurutnya, Singapura memiliki kesiapan infrasturuktur yang baik sehingga biaya distribusi tidak terlalu mahal. Selain itu, jarak depo avtur ke Bandar Udara Internasional Changi tidak terlalu jauh. Sementara di Indonesia berbeda.



"Memang kita lebih tinggi sedikit dari Singapura, tapi Singapura memang memberikan yang spesial," ucap Rini.



Hal sama juga dijelaskan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati yang mengatakan wilayah Indonesia lebih luas dari Singapura. Butuh biaya distribusi tambahan untuk menyalurkan avtur ke daerah-daerah pelosok.



"Kok ini berbeda dengan Singapura, ya kita lihat ini rata-rata yang kita jual. Kita ini kan di Indonesia, lokasinya kan ada di daerah remote dan sebagainya," jelas Nicke.



Nicke juga menambahkan perhitungan harga avtur Pertamina juga mengacu pada Mean of Pleats Singapore (MOPS) sehingga sudah sangat kompetitif. "Harga avtur yang kita jual kita kaitkan dengan MOPS," tukas Nicke.



Melansir laman aviation Pertamina harga avtur tiap bandara berbeda-beda. Harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta Rp8.110 per liter. Sementara di Kendari harga avtur sebesar Rp10 ribu per liter, di Ambon Rp10.880 per liter, Padang Rp9.450 per liter, dan di Sorong Rp10.980 per liter.









(AHL)