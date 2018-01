Pemerintah Tawarkan 40 Wilayah Kerja Migas yang akan Dilelangkan ke Pertamina

Jakarta: Pemerintah menyatakan akan menawarkan pertama kali 40 wilayah migas konvensional yang akan dilelangkan tahun ini kepada PT Pertamina (Persero).



Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM yang merangkap sebagai Plt Direktur Jenderal Migas Ego Syahrial karena sebagian merupakan wilayah kerja migas yang akan habis masa kontraknya atau terminasi.

"Jadi ada 40 wilayah kerja yang ditawarkan dulu ke Pertamina. Yang 2018 kita beri penawaran pertama ke Pertamina," kata Ego di Komplek Parlementer, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2018.



Ego pun mengungkapkan, pemerintah sudah menyurati Pertamina terkait penawaran pertama tersebut. "Lelang tahap pertama 2018, kami sudah kirimkan surat ke Pertamina," ungkap Ego.



Namun ketika dikonfirmasi kepada Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam, ia mengatakan masih akan mengevaluasi dan mengkajinya lagi tawaran pemerintah tersebut.



"Kan yang 40 wilayah kerja baru ditawarkan. Kan tadi bilang akan ada 40 wilayah eksplorasi yang ditawarkan. Ya akan kan? Belum tahu," kata Syamsu.



Seperti diketahui, pemerintah memang berencana melakukan lelang wilayah kerja migas tahun ini. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan akan melakukan lelang secepatnya.



Sementara, Ego dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR-RI siang tadi menyebutkan akan melakukan lelang 43 wilayah kerja migas yang terdiri dari 40 wilayah kerja migas konvesional dan tiga calon wilayah kerja migas non-konvesional.



"Untuk 2018 kami rencanakan akan lelang 40 blok wilayah kerja konvensional yang terdiri atas penyiapan untuk 2018 atau ex lelang 2015 dan 2016 yang belum sempat diminati. Untuk non konvensional, kami akan lelang tiga calon blok," kata Ego.







(SAW)