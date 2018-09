Upaya Pemerintah Mengerem Penurunan Produksi Minyak

Jakarta: Produksi (lifting) minyak bumi kian merosot setiap tahunnya. Penurunan tersebut lantaran banyaknya sumur minyak tua sehingga menyeret hasil produksi.



Namun, pemerintah terus berupaya untuk mengerem penurunan produksi minyak. Kata Wakil Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman, upaya yang tengah dilakukan pemerintah bisa menekan penurunan minyak hingga lima persen.

"Sebetulnya natural depresiasi itu 12 persen. Tapi kita bisa tekan lima persen, kita bisa rem," kata Saleh di Hotel Grand Sahid, Jakarta Selatan, Selasa, 18 September 2018.



Salah satu upayanya, jelas Saleh, dengan menawarkan lapangan kerja baru pada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Selain itu, mengalihkan skema cost recovery menjadi skema gross split kontraktor.



"Skema gross split kontraktor bisa lebih hemat biaya dalam mengeksplorasi lapangan-lapangan hingga akhirnya menemukan yang potensial untuk dieksekusi," pungkasnya.



Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, pemerintah menargetkan lifting minyak bumi sebanyak 775 ribu barel per hari. Jumlah tersebut turun dibanding target lifting minyak bumi 2018 sebesar 800 barel per hari.



SKK Migas memproyeksi (outlook) realisasi lifting minyak bumi tahun ini hanya 97 persen dari target atau sekitar 775 ribu barel per hari.



Target lifting minyak 2018 sebenarnya juga lebih kecil dibanding tahun sebelumnya yang dipasang sebesar 815 ribu barel per hari. Meskipun realisasinya sebesar 803 ribu barel per hari.





