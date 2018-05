Pelaku Hulu Migas Butuh Dua Hal untuk Investasi di Indonesia

Jakarta: Pelaku usaha hulu minyak dan gas bumi menyatakan ada dua faktor yang menjadi penentu investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.



Regional President Asia Pacific of British Pacific Nader Zaki menyebut salah satu faktor penentu adalah fasilitas infrastruktur. Infrastruktur sangat diperlukan untuk berinvestasi di Indonesia dan bisa membuka peluang bisnis lain.



"Jadi fasilitas harus bisa mendukung dengan membangun strategi dan mengoptimalkan infrastruktur yang ada bisa membuka peluang bisnis lebih banyak lagi," kata Nader di The 42nd IPA Convex di JCC, Jakarta, Kamis, 3 Mei 2018.



Sementara itu, Vice President Malaysia Petroleum Management of Petronas, Muhammad Zamri Jusoh, mengatakan kunci penentu investasi hulu migas adalah kepastian atas kebijakan fiskal yang akan didapatkan kontraktor.



Petronas akan terus berinvestasi di Indonesia jika kepastian fiskal diberikan oleh pemerintah. Melalui kepastian itu maka perusahaan akan biaa menghitung dan memprediksi hasil dari investasi yang akan ditanamkannya.



"Dalam banyak investasi ada beberapa level prediksi dan stabilitas. Itu sangat penting, saat kita membawa investasi, itu kan periode 20-30 tahun. Seperti fiskal, jadi kita bisa tahu apakah bakal balik modal apa tidak. Itu kunci utama," jelas Zamri.



Zamri pun menambahkan, satu hal lain yang diperlukan para investor adalah kepercayaan dari pemerintah. Dengan kepercayaan itu operator akan merasa lebih nyaman dan fleksibel dalam berinvestasi.



"Secara keseluruhan pemerintah bisa sedikit melepas perannya jadi pemerintah biarkan operator mengatur diri mereka sendiri. Kalau operator bisa lebih fleksibel dalam menjalankan proyek itu," pungkas Zamri.

