Divestasi Freeport Rampung Pekan Ini

Jakarta: Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan proses divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia pada PT Inalum (Persero) akan rampung pada pekan ini.



Menteri BUMN Rini Soemarno pun sebelumnya menargetkan agar Inalum menyelesaikan proses divestasi pada akhir September. Pekan ini merupakan pekan terakhir September.

"Pokoknya pekan ini selesai, segera selesai bulan ini," kata Fajar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 26 September 2018.



Fajar mengatakan semua perjanjian bakal diselesaikan pekan ini di antaranya perjanjian pengikat jual beli atau sales and purchase agreement (SPA), shareholders agreement atau seperti perjanjian kesepakatan antara pemegang saham dengan pemegang saham baru. Serta exchange agreement atau pertukaran informasi antara pemegang saham baru dan pemegang saham lama.



Fajar mengibaratkan SPA layaknya akta jual beli (AJB) pada sektor properti dan perumahan. Setelah AJB baru pelunasan pembayaran yang menurut Fajar tidak harus dilunasi pada bulan ini. Dia mengibaratkan layaknya rumah yang bisa ditempati oleh calon pemilik ketika sudah proses AJB meski pembayaran belum sampai tahap lunas, begitu pula divestasi ini meski belum lunas namun sudah resmi bisa dimiliki.



Rencananya hari ini akan ada pertemuan terkait divestasi Freeport Indonesia di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).



"Perjanjiannya semua diselesaikan hari ini. Bayar kan bisa nanti nanti. Pokoknya akan diselesaikan. Bayarnya tanya Inalum," jelas dia.



Secara terpisah, Medcom.id menghubungi Head of Corporate Communications and Government Relations Industri Pertambangan Inalum Rendi Witular untuk mengonfirmasi mengenai transaksi. Namun Rendi masih bungkam.



"Belum bisa ngomong dulu," jawab Rendi singkat.



Sebelumnya proses divestasi saham PT Freeport Indonesia memasuki babak baru. Untuk bisa menguasai 51 persen saham tersebut PT Inalum (Persero) dan induk PTFI Freeport McMoran telah sepakat menentukan besaran transaksi sebesar USD3,85 miliar.



Besaran angka tersebut pun telah dibubuhkan dalam penandatanganan perjanjian pendahuluan atau head of agreement (HoA) antara Inalum dan Freeport McMoRan serta Rio Tinto pada Kamis, 12 Juli 2018.









