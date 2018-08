Pelaku Usaha Berharap Berkah Kenaikan Harga Batu Bara

Jakarta: Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) berharap kenaikan harga batu bara tahun ini bisa membawa berkah. Selain dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertambangan batu bara, kenaikan harga ini juga akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.



"Membaiknya harga komoditas batu bara merupakan peluang besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Momentum ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pelaku usaha melalui upaya peningkatan produktivitas dan penggunaan teknologi," kata Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2018.

Dirinya menambahkan, bangkitnya sektor pertambangan tidak terlepas dari tingginya permintaan akan batu bara sebagai sumber energi premier pembangkit tenaga listrik. Maraknya pembangunan dan perubahan pola hidup di masyarakat mendorong naiknya angka konsumsi listrik di dalam negeri.



Untuk itu, APBI bekerja sama dengan Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo), Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI), dan Indonesia Mining Association (IMA) akan menyelenggarakan "Mining & Engineering Indonesia" pada 12 hingga 14 September di JIEXPO, Kemayoran Jakarta Pusat.



Acara ini akan menampilkan inovasi, teknologi dan jasa pertambangan sehingga mampu menjadi satu wadah pertemuan guna menciptakan peluang bisnis bagi penyedia jasa lokal maupun internasional, mendemonstrasikan produk, serta membangun jaringan dengan profesional industri tambang dari Indonesia dan kawasan.



Selain ruang pamer, acara ini juga dilengkapi dengan beragam program edukasi yang dikemas dalam rangkaian kegiatan konferensi dan diskusi panel yang membahas mengenai teknologi dan inovasi terkini industri tambang. Misalnya dengan efisiensi energi, teknologi pengolahan limbah dan daur ulang serta solusi lingkungan.



Untuk mengetahui inovasi dan teknologi terkini serta gambaran tren di masa depan, penyelenggara bekerja sama dengan berbagai pihak terkait menghadirkan rangkaian konferensi yang bertema Global and Economic Outlook in Mining Industry, Mining Technology & Innovation, and Heavy Equipment Forum.



"Indonesia layaknya putri cantik yang siap diperebutkan, kekayaan mineral dan batu bara membuat para investor berlomba untuk berinvestasi, oleh karena itu melalui konferensi ini kami berharap bisa berbagi informasi mengenai peluang investasi dan regulasi di Indonesia," kata Direktur Eksekutif IMA Joko Widajatno.





(AHL)