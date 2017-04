Pertamina Impor BBM

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Pertamina (Persero) menyatakan akan melakukan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi pada arus mudik Idul Fitri 2017.



Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution, Gigih H Irianto mengatakan, pada masa lebaran nanti, Pertamina tetap akan mengimpor gasoline. Hal itu perlu dilakukan untuk menambah ketahanan stok BBM yang saat ini 20 hari.

"Untuk gasoline masih impor. Tentu saja (Pertamina) akan menambah stock build up walaupun pertambahan tidak satu bulan penuh ya cuma 20 hari tapi sangat mempengaruhi ketahanan stok kita," kata Gigih di Kantor Pusat Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Selasa 4 April 2017.Gigih menjelaskan, sejauh ini ketahanan stok BBM berada di 20 hari. Pertamina sudah tidak melakukan impor solar tetapi masih melakukan impor Premium. Impor gasoline untuk lebaran perlu dilakukan untuk menambah ketahanan stok.Sementara itu, Vice President Fuel Marketing Pertamina, Afandi menyebutkan pada H-10 dan H+10 hari raya Idul Fitri akan terjadi peningkatan konsumsi BBM.Diperkirakan, Premium mengalami peningkatan konsumsi menjadi 40.000 Kiloliter (Kl) per hari dari kondisi normal 38.000 Kl. Lalu, konsumsi Pertamax juga akan mengalami kenaikan 2.000 Kl per hari menjadi 19.000 Kl per hari dari kondisi normal 17.000 Kl.Sedangkan untuk konsumsi Pertalite akan mengalami peningkatan dari 39.000 Kl per hari naik menjadi 45.000 Kl per hari."Ini prediksi sekarang tapi dengan situasi jalan tol nambah mungkin akan berbeda lagi jadi kita prediksi yang kondisi moderat lah. Skenario akan kita ikuti sampai menjelang hari H-nya," pungkas dia.(SAW)