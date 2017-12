Pertamina Dukung Pengembangan Mobil Listrik

Jakarta: PT Pertamina (Persero) menyatakan dukungannya dalam pengembangan mobil listrik di Indonesia. Perseroan juga bertekad memberikan kontribusi seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BMM) di masa depan.



SVP Research & Technology Center of Pertamina Herutama Trikoranto mengatakan pihaknya siap untuk mengembangkan penggunaan energi hijau untuk transportasi, kegiatan komersial, dan rumah tangga.

"Terkait regulasi, infrastruktur dan sebagainya perlu kita siapkan dengan baik," ujar Herutama dalam dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu, 13 Desember 2017.



Dia menyampaikan hal tersebut meski Pertamina bukan perusahaan yang memegang linsensi dalam pengembangan teknologi kendaraan bermotor di Indonesia. Ia mengungkapkan, Pertamina siap berkolaborasi dengan para produsen kendaraan bermotor.



"Tentu saja kolaborasi dengan auto makers itu menjadi penting khususnya dalam hal penyiapan roadmap yang disiapkan untuk penetrasi pasar seperti apa," ujar dia.



Direktur Gas Pertamina Yenni Andayani mengatakan saat ini perusahaan terus mengembangkan penggunaan gas sebagai bahan bakar transportasi. Beberapa tahun ini perseroan telah mengembangkan di BBG, bahkan kini sedang mencoba elpiji dan BBG.



Pada kesempatan yang sama, Project Manager, R&D and Engineering Management Division, Toyota Motor Corporation Go Tejima mengatakan bahwa Toyota telah dan akan terus mengembangkan mobil listrik dan telah memasarkan di berbagai negara, termasuk di Amerika Serikat (AS) dan Eropa.



"Untuk memajukan mobil listrik di Indonesia dibutuhkan dukungan infrastruktur dan regulasi dari pemerintah," ucap Tejima.









(AHL)