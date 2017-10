Pemerintah Tetapkan Harga Mineral Acuan 20 Jenis Mineral Logam

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan Harga Mineral Acuan (HMA) Oktober 2017 untuk 20 jenis mineral logam yang dituangkan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 3612 K/32/MEM/2017.



Kepmen yang ditandatangani Menteri ESDM Ignasius Jonan pada tanggal 4 Oktober lalu, disusun untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 pada Permen ESDM Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permen Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu Bara.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menjelaskan, HMA adalah salah satu variabel dalam menentukan Harga Patokan Mineral (HPM) logam berdasarkan formula yang diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 2946 K/30/MEM/2017 tentang Formula Untuk Penetapan Harga Patokan Mineral Logam.



"Di pasal 6 Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2017, HMA ini menjadi salah satu variabel untuk menentukan HPM. Variabel penentuan HPM logam lainnya adalah nilai per kadar mineral logam, konstanta, corrective factor, treatment cost, refining charges, dan payable metal," jelas Dadan seperti dikutip dalam laman Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.



Dadan menjelaskan lebih lanjut besaran HMA ditetapkan oleh Menteri ESDM setiap bulan dan mengacu pada publikasi harga mineral logam pada index dunia. "Besaran HMA ini mengacu pada publikasi harga Mineral Logam yang dikeluarkan, antara lain oleh London Metal Exchange, London Bullion Market Association, Asian Metal dan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX)", ungkap Dadan.



Berikut Harga Mineral Acuan Logam untuk bulan Oktober 2017:



1. Nikel USD11.582,38 per dmt.

2. Kobalt USD60.780,95 per dmt.

3. Timbal USD2.331,40 per dmt.

4. Seng USD3.107,36 per per dmt.

5. Alumunium USD2.086,95 per dmt.

6. Tembaga USD6.668,95 per dmt.

7. Emas sebagai mineral ikutan USD1.316,71 per dmt.

8. Perak sebagai mineral ikutan USD17,52 per dmt.

9. Igot timah pb 300 sesuai harga igot timah yang dipublikasikan ICDX pada hari penjualan.

10. Igot timah pb 200 sesuai harga igot timah yang dipublikasikan ICDX pada hari penjualan.

11. Igot timah pb 100 sesuai harga igot timah yang dipublikasikan ICDX pada hari penjualan.

12. Igot timah pb 050 sesuai harga igot timah yang dipublikasikan ICDX pada hari penjualan.

13. Igot timah 4 nine sesuai harga igot timah yang dipublikasikan ICDX pada hari penjualan.

14. Logam emas sesuai harga logam emas di London bullion Market Association (LBMA) pada hari penjualan.

15. Logam perak mengikuti Harga logam perak di London bullion Market Association (LBMA) pada hari penjualan.

16. Mangan USD4,10 per dmt.

17. Bijih besi laterit/hematit/magnetit USD1,00 per dmt.

18. Bijih krom USD0,22 per dmt.

19. Konsentrat Ilmenit USD4,21 per dmt.

20. Konsentrat Titanium USD10,26 per dmt.



"Besaran HMA ditetapkan oleh Menteri ESDM setiap bulan. Sementara, Formula HPM Logam dapat ditinjau kembali secara berkala setiap enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," tutup Dadan.





(SAW)