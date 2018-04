Pertamina Layangkan Somasi ke Pemilik Kapal

Jakarta: PT Pertamina (Persero) mengajukan somasi kepada pemilik dan operator kapal usai insiden tumpahan minyak akibat patahan pipa oleh jangkar milik kapal MV Ever Judger. Adapun tumpahan minyak di Teluk Balikpapan ini diklaim bukan kesalahan Pertamina.



Kuasa Hukum Pertamina Otto Hasibuan menduga tumpahan itu karena tarikan jangkar milik kapal MV Ever Judger. "Kami menduga rusaknya pipa transfer tersebut karena jangkar Kapal MV Ever Judger yang sekarang telah disita Polisi serta melakukan pencekalan terhadap nahkoda dan ABK kapal," kata Otto, di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 26 April 2018.

Otto mengaku telah memperoleh bukti dari sejumlah hasil pemeriksaan PT Dewi Rahmi (Derra Diving) yang juga didukung informasi dari Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) mengenai kasus ini.







Dalam bukti itu menyatakan bahwa telah terjadi perusakan pipa milik Pertamina RU V Balikpapan yang diduga dilakukan oleh Kapal MV Ever Judger karena telah menjatuhkan jangkar di daerah terlarang dan kemudian disertai tarikan terhadap pipa tersebut sehingga menyebabkan pipa patah.



Atas dasar itu, pihak Pertamina sebagai pihak yang dirugikan dan menjadi korban telah melakukan langkah-langkah hukum yakni membuat laporan Polisi dan akan mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas permasalahan ini yang didahului dengan somasi.



"Ini akan kita persiapkan gugatannya segera dengan pertama melakukan teguran dan somasi," pungkas Otto.









(ABD)