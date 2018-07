Transfer Kuota Batu Bara, Laba Bukit Asam Bakal Meningkat

Jakarta: PT Bukit Asam Tbk (PTBA) berharap pemerintah memastikan mekanisme transfer kuota batu bara untuk perusahaan yang tidak memenuhi kuota pasokan batu bara dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) bisa segera diterapkan.



Pasalnya, dengan adanya mekanisme itu maka perusahaan akan meraup keuntungan yang lebih besar. Laba perusahaan akan melonjak karena didukung oleh volume produksi dan penjualan batu bara kedepannya.



Direktur Utama Bukit Asam Ariviyan Arifin mengakui capaian laba bersih kuartal II-2018 memang lebih kecil dari kuartal I-2018. Laba bersih perseroan pada kuartal I-2018 tercatat Rp1,45 triliun sementara kuartal II-2018 sebesar Rp1,13 triliun. Rendahnya capaian ini karena kewajiban memasok batu bara untuk dalam negeri diberlakukan.



"Kuartal 1 dari sisi laba lebih tinggi dari kuartal 2. Memang ada DMO yang mulai dilakukan akhir Maret," kata Ariviyan saat pemaparan semester I-2018 di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Senin, 23 Juli 2018.



Namun demikian, perusahaan tambang pelat merah ini sudah memiliki strategi untuk mendongkrak kembali laba bersih tersebut di kuartal berikutnya. Ariviyan mengatakan, strategi itu melalui mekanisme transfer kuota. "Tapi kita punya strategi untuk di semester 2. Nanti akan diatur sama Kementerian ESDM ada policy transfer kuota," ucap Ariviyan.



Ariviyan menjelaskan perusahaan selalu memasok batu bara ke dalam negeri yakni ke PT PLN (Persero) melebihi dari kuota yang ditetapkan. Tahun ini target penjualan ke domestik sebesar 53 persen dari total produksi yakni sekitar 13,74 juta ton. Padahal kewajiban memasok batu bara ke PLN hanya sebesar 25 persen dengan harga USD70 per ton.



Artinya ada sekitar 28 persen potensi penjualan batu bara yang bisa dialokasikan penjualannya tidak untuk PLN. Dari situ, Bukit Asam bisa menjual secara business to business ke perusahaan batu bara lain yang tidak memenuhi kuota DMO ke PLN.



"Kelebihan itu akan di transfer ke perusahaan yang tidak penuhi kuota. Kalau ini berhasil, apabila penambang tidak penuhi ke PLN kan produksinya di-cut. Kita berharap perusahaan kelebihan DMO bisa dicover," beber Ariviyan.



Sejauh ini, lanjut Ariviyan, ada beberapa perusahaan yang mendekati untuk menjajakan kerja sama transfer kuota tersebut. Namun sayangnya, Ariviyan tidak mau menyebutkan siapa saja perusahaan itu dan harga yang ditawarkan.



"Ada beberapa saya enggak bisa sebutkan. Kita harapkan sama dengan kelebihan kita. Implementasi (transfer kuota) kita akan dilakukan semester II," imbuh Ariviyan.



Selain akan memperoleh harga yang terbaik dari mekanisme business to business atas mekanisme transfer kuota, Ariviyan juga menambahkan, perusahaan akan memperoleh insentif dari pemerintah.



Pemerintah membolehkan perusahaan yang melakukan transfer kuota meningkatkan produksi 10 persen dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Hal itu diyakininya akan memberikan efek positif pada kinerja keuangannya semester depan.



"Insentif. Boleh meningkatkan produksi 10 oersen dari RKAP," pungkas Ariviyan.



(SAW)