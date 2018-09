2023, Pemerintah Bidik Pembangunan Gas Kota ke Satu Juta Rumah Tangga

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan fasilitas gas kota atau jaringan gas bisa menghubungkan satu juta rumah tangga pada 2023.



Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan pihaknya telah menugaskan PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara/PGN untuk mengembangkan jaringan gas kota yang menghubungkan 78.315 rumah tangga di 18 lokasi tahun ini.



"Selama periode 2009-2017 pembangunan infrastruktur gas kota yang menghubungkan 235.295 rumah tangga di 31 wilayah di Indonesia," kata Djoko di cara the 7th international gas infrastructure conference and exhibition IndoPipe2018, Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa, 25 September 2018.



Dalam rangka menuju target tersebut pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) mengenai jaringan gas. Djoko bilang draf perpres telah ditanda tangani oleh Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan dan sedang menunggu tanda tangan Menko Maritim.



Djoko mengatakan perpres tersebut akan mengatur peta jalan pembangunan jaringan gas serta pengawasannya. Hadirnya jaringan gas ini diharapkan bisa membantu mengurangi impor gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG).



"Tujuannya pemanfaatan gas dalam negeri. Nah ini kita utamakan jargas ke rumah tangga untuk yang ada produksi gasnya di daerah itu. Kita kan impor LPG, LPG itu enggak bisa digantikan karena dia buat pedagang keliling. Syukur-syukir bisa mengurangi impor," jelas dia.

