Pertamina Dapatkan Hak Pengelolaan 4 Blok Terminasi

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan keputusan terkait pengelolaan empat Wilayah Kerja (WK) migas yang kontrak kerja sama berakhir atau terminasi pada 2019 mendatang yang akan dikelola oleh PT Pertamina.



"Adapun empat WK tersebut adalah WK Jambi Merang, WK Raja/Pendopo, WK Seram-Non Bula, dan WK Bula," ungkap Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Agung Pribadi Kementerian ESDM, di Jakarta, Jumat, 11 Mei 2018.

Di antara empat WK tersebut, Jambi Merang merupakan WK yang paling potensial dengan tingkat produksi minyak paling besar yaitu 3.706 barel per hari (2017). Sedangkan produksi minyak tiga WK lainnya di bawah 2.000 barel per hari.



Dari empat WK tersebut, dua di antaranya diberikan penuh kepada Pertamina melalui perusahaan afiliasinya yaitu WK Jambi Merang yang merupakan paling potensial dan WK Raja/Pendopo. Sedangkan dua WK lainnya yaitu Seram Non Bula dan WK Bula ditetapkan untuk dikelola kontraktor eksisting.



Jangka waktu kontrak untuk empat WK tersebut yaitu 20 tahun menggunakan kontrak bagi hasil migas skema gross split. Dengan empat WK ini, kontrak migas skema gross split akan menjadi 20 kontrak. Total bonus tanda tangan yang diterima pemerintah diperkirakan sebesar Rp285 miliar.



Sedangkan perkiraan total Investasi komitmen kerja pasti lima tahun adalah sebesar Rp4,3 triliun. Terhadap empat WK migas tersebut, Pemerintah Indonesia meminta agar tingkat produksi migasnya dapat terus ditingkatkan.



Sebagaimana diketahui, operator eksisting WK Seram Non Bula adalah Citic Seram Energy Ltd (akhir kontrak 31 Oktober 2019) dan WK Bula adalah Kalrez Petroleum (Seram) Ltd (akhir kontrak 31 Oktober 2019).



Sedangkan operator eksisting WK Raja/Pendopo adalah Joint Operating Body (JOB) Pertamina-Golden Spike Energy Indonesia Ltd (akhir kontrak 5 Juli 2019), dan WK Jambi Merang adalah JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang (akhir kontrak 9 Februari 2019) yang usai keputusan ini nantinya akan dikelola penuh oleh Pertamina saat kontraknya berakhir.









