Pertamina tak Masalah Pelanggar B20 Dikenakan Sanksi

Jakarta: PT Pertamina (Persero) mengaku tak masalah pemerintah mengenakan sanksi terhadap badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban biodiesel sebesar 20 persen (B20). Saat ini pemerintah masih mengevaluasi.



"Ya menurut saya sih tidak apa, mau diberlakukan pun tidak apa," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu 26 September 2018.

Bagi yang tidak menjalankan ketentuan B20 maka akan diberikan, sanksi mulai dari denda hingga pencabutan izin usaha. Untuk denda, pelanggar diharuskan membayar senilai Rp6.000 per liter.



Nicke menambahkan, ketentuan mengenai sanksi sudah diatur sebelum aturan ini diterbitkan pada 1 September lalu. Menurut dia pengenaan sanksi bisa memacu seluruh pihak, termasuk Pertamina, untuk ikut menjalankan B20.



"Aturan soal dendanya kan sudah ada, lalu bagaimana cara menjalankannya, ya tidak apa jalankan saja agar semuanya kemudian menjadi lebih semangat untuk menjalankan perbaikan," jelas dia.



Menurut dia, Pertamina terus menjalankan penyaluran B20 sebagaimana yang diamanatkan pemerintah. Memang dia mengakui di beberapa daerah ada keterlambatan penyaluran B20 karena kendala distribusi.



"Itu nanti case by case-nya akan dibahas, mana yang karena kemarin baru PO di awal, maka masih butuh waktu tiga minggu dan lainnya kami jalankan terus saja," pungkasnya.











(SAW)