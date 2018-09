Pertamina Usulkan Satu Lokasi Satu Penyalur FAME

Jakarta: PT Pertamina (Persero) mengusulkan dalam pelaksanaan kebijakan B20 pendistribusian FAME ke tempat pencampuran solar hanya dilakukan satu penyalur (supplier) saja.



Hal itu disampaikan, Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo sebab penyaluran FAME saat ini dinilai tidak efektif karena terdapat beberapa penyalur dalam satu lokasi.

"Kan ada yang satu lokasi dua suplier. Itu kan kargonya enggak efektif. Nanti yang jelas kita akan bicara dengan BUBBN soal suplier-suplier untuk mencari jalan supaya sama-sama menyukseskan ini," kata Gandhi ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, 27 September 2018.



Sementara itu, mengenai sanksi yang bakal dikenakan bagi badan usaha yang tidak menjalankan kebijakan itu, Direktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyampaikan, sanksi bakal ditentukan setelah memperoleh laporan dari apa yang terjadi di lapangan. Sanksi berlaku bagi badan usaha bahan bakar nabati (BUBBN) maupun BUBBM.



"Solusinya ya kalau BU yang tidak sanggup menyalurkan FAME ke Pertamina diberi sanksi gitu saja," kata Djoko.



Seperti diketahui, pemerintah menetapkan sanksi bagi BUBBM yang tidak menyalurkan B20 sebesar Rp6.000 per liter. Begitu pun dengan BUBBN yang tidak menyalurkan fatty acid methyl ester (FAME) atau unsur nabati juga bisa dikenai sanksi Rp6.000 per liter.





