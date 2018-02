Arcandra: Tarif Listrik Tidak Naik

Jakarta: Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menegaskan rencana pemerintah untuk tidak mengubah tarif listrik hingga akhir 2019.



Ia mengatakan sesuai dengan yang telah disampaikan Menteri ESDM Ignasius Jonan beberapa waktu lalu, memang pemerintah berencana tidak menaikkan tarif listrik lantaran melihat daya beli masyrakat.

"Kata Pak Jonan apa? Ya gitu lah," ucap Arcandra singkat di ujung kuliah Jumat yang sering dilakukannya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, seperti diberitakan Sabtu, 24 Februari 2018.



Namun ketika diperjelas apakah niatan pemerintah tidak merubah tarif listrik tersebut untuk golongan subsidi atau nonsubsidi (tariff adjustment), ia tidak mau membeberkannya.



"Pokoknya tarif tidak naik," kata dia.



Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mengumumkan bahwa tidak ada perubahan tarif listrik untuk Januari hingga 31 Maret 2018. Pemerintah mempertimbangkan daya beli masyarakat atas keputusan ini dalam artian jangan sampai dinaikkannya tarif listrik justru menyurutkan daya beli masyarakat.



Berikut daftar tarif listrik yang akan berlaku sampai Maret 2018:

1. Rumah tangga 450 VA sebesar Rp415 per kWh.

2. Rumah tangga 900 VA tidak mampu sebesar Rp586 per kWh.

3. Rumah tangga 900 VA mampu, sebesar Rp1.352 per kWh.

4. Pelanggan Rumah tangga nonsubsidi (tariff adjustment), tetap sebesar Rp1.467,28 per kWh.









(AHL)