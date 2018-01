Masyarakat Minati BBM Berkualitas

Bengkulu: Pertamina wilayah Sumatera Bagian Selatan menyebutkan masyarakat di wilayah ini semakin meminati bahan bakar minyak berkualitas yang ditunjukkan dengan peningkatan konsumsi selama Natal dan Tahun Baru 2018.



"Minat masyarakat mengkonsumsi bahan bakar minyak yang berkualitas semakin tinggi yang dibuktikan dengan peningkatan konsumsi," kata Region Manager Communication & CSR PT Pertamina Sumbagsel, Hermansyah Nasroen di Bengkulu dikutip dari Antara, Senin, 1 Januari 2018.

Ia mengatakan peningkatan konsumsi BBM paling signifikan pada tahun ini adalah jenis Pertamax dan Dexlite. Dibandingkan dengan konsumsi BBM pada 2016, peningkatan konsumsi Pertamax mencapai 60 persen dan konsumsi Dexlite mencapai 75 persen.



"Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya Sumbagsel mulai memilih BBM yang berkualitas," kata Hermansyah.



Ia mengatakan selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2018, Pertamina memantau dan memastikan kelancaran pasokan BBM dan LPG melalui Satuan Penugasan Natal dan Tahun Baru (Satgas Naru).



Satgas memantau kenaikan konsumsi BBM jenis premium juga meningkat mencapai 2.845 kiloliter (kl) per hari untuk wilayah Sumbagsel.



Sementara di Provinsi Bengkulu, realisasi konsumsi rata-rata premium mencapai 264 kiloliter per hari. Angka ini menurut Satgas Naru cenderung stabil bila dibandingkan dengan konsumsi pada 2016 atau tidak ada perubahan peningkatan yang signifikan.







