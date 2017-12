PLN Gandeng Prancis Garap Tiga Proyek EBT

PT PLN (persero) menggandeng perusahaan asal Prancis dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Sebanyak tiga proyek kerja sama dengan perusahaan asal Prancis senilai USD336,9 juta atau sekitar Rp4,53 triliun akan diteken di Paris, Prancis.



Penandatanganan kerja sama itu menurut jadwal akan dilakukan di sela-sela acara Renewable Energy Companies Commited to Climate sebagai rangkaian One Plannet Summit di Kantor Pusat UNESCO, Paris, Prancis.

Nantinya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyaksikan langsung penandatanganan tiga letter of intent (LoI) pembangkit listrik dari energi terbarukan antara PLN dan independent power producers (IPP) asal Prancis tersebut.



Direktur Utama PLN Sofyan Basyir menyampaikan ketiga LoI proyek kerja sama yang akan ditandatangani di Paris, Prancis, nantinya akan bisa menambah daya pembangkit PLN berbasiskan EBT yang saat ini berjumlah 69 proyek dengan daya sebesar 1.260 Mw.



Ketiga proyek itu ialah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) Tanah Laut di Kalimantan Selatan dengan kapasitas 70 Mwp dengan pengembang konsorsium Pace Energy Pte Ltd & PT Juvisk Tri Swarna.



Proyek itu ditargetkan sudah beroperasi secara komersial (commercial operation date/COD) 24 bulan dari financial date (FD)/2020, dengan nilai investasi sebesar USD153,738 juta (Rp2,07 triliun).



Proyek kedua yakni Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Bali I di Kabupaten Kubu, Bali, berkapasitas 50 Mwp, dengan pengembang konsorsium Equis E-nergy Indonesia & PT Infrastruktur Terbarukan Fortuna.



Target COD proyek itu ialah 20 bulan dari financial date (FD)/2020 dengan nilai investasi sebesar USD91,6 juta (Rp1,23 triliun). Adapun proyek ketiga ialah PLTS Bali 2 di Kabupaten Jembrana, Bali, berkapasitas 50 Mwp dengan pengembang Aquo Energy Indonesia Ltd.



Untuk proyek itu, target COD ialah 20 bulan dari financial date (FD)/2020 dengan nilai investasi USD91,6 juta (Rp1,23 triliun).



Harga Keekonomian



Sofyan mengatakan upaya PLN untuk meningkatkan kerja sama dengan investor pada bidang EBT menunjukkan komitmen PLN dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan penggunaan EBT dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, ia menekankan, harga listrik yang menggunakan EBT harus sesuai dengan harga keekonomian.



"Harga keekonomian yang paling penting menjadi dasar kebijakan PLN dan pemerintah. Keekonomian harga harus dijaga, itu artinya proyek renewable jangan mengangkat harga pokok produksi listrik. Apalagi harga listrik saat ini kan tidak naik, stagnan," tambahnya.



Hal kedua yang penting dalam proyek EBT ialah penempatan pembangkit di daerah terluar, terdepan, dan terpencil. Menurut Sofyan, PLN bahkan menginginkan pembangkit listrik di satu pulau bisa menghasilkan energi 50 Mw untuk 50 pulau.



"Kami ingin 50 pulau 50 Mw, jadi satu pulau 1 Mw," ucap dia.



Sofyan pun mengakui penggunaan EBT pada pembangkit listrik PLN saat ini baru mencapai 12,9 persen. Namun, ia optimistis pada 2025 jumlah penggunaan EBT bisa mencapai 23 persen.



Menteri ESDM Ignasius Jonan mengapresiasi langkah PLN yang berencana melakukan LoI atau kerja sama di sektor ketenagalistrikan.



"Kerja sama ini akan mendorong peningkatan bauran energi terbarukan di Indonesia sehingga bisa mencapai target 23 persen pada 2025 dan berkontribusi pada aksi perubahan iklim," pungkasnya. (Media Indonesia)



Laporan Jurnalis Media Indonesia Dwi Tupani dari Paris,Prancis





