Klarifikasi Percakapan Menteri BUMN dengan Dirut PLN

Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) angkat bicara terkait rekaman suara yang tersebar antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Sofyan Basir.



Kementerian BUMN menyatakan ada yang sengaja mengedit rekaman tersebut dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan. Kementerian BUMN menegaskan percakapan tersebut bukan membahas tentang bagi-bagi fee sebagaimana yang dicoba digambarkan dalam penggalan rekaman suara tersebut.

Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro membenarkan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.



Dalam diskusi tersebut, baik Menteri BUMN Rini Soemarno maupun Dirut PLN Sofyan Basir memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN dan negara, bukan sebaliknya untuk membebani PLN.





Sumber: Twitter/@digembok



Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi ialah membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan.



Dalam perbincangan yang dilakukan pada tahun lalu itu Menteri Rini secara tegas mengungkapkan bahwa hal yang utama ialah BUMN dapat berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan. Sehingga BUMN dapat mandiri dalam mengerjakan proyek dengan penguasaan teknologi dan keahlian yang mumpuni.





Menteri BUMN Rini Soemarno (FOTO Antara/Akbar)



Proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi karena memang belum diyakini dapat memberikan keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN.



"Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG)," kata Imam, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu, 28 April 2018.





Direktur Utama PLN Sofyan Basir (ANTARA FOTO/Reno Esnir)



Sementara itu, terkait dengan penyebaran dan pengeditan rekaman pembicaraan yang jelas dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat, Kementerian BUMN akan mengambil upaya hukum untuk mengungkap pembuat serta penyebar informasi menyesatkan tersebut.



Sebelumnya di kalangan awak media beredar rekaman pembicaraan yang diduga melibatkan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir. Adapun rekaman itu diunggah pertama kali oleh akun @walikota_parung yang berisi rekaman percakapan dengan cover tulisan Rini Soemarno dan Sofyan Basir. Dalam rekaman itu, terdengar membahas mengenai bagi-bagi fee.



Berikut petikan rekaman pembicaraan tersebut:



SB: Saya juga kaget kan Bu, saya mau cerita ke Ibu, beliau kan panggil saya, pagi kemarin kan saya baru pulang.... Telat Bu. Kemarin diskusi masalah FSRU.



RS: Yang penting ginilah Bapak, udahlah, kan yang harus ambil kan dua, Pertamina sama PLN.



SB: Betul



RS: Ya, dua-duanya punya saham lah Pak, bilang gitu.



SB: Iya dia mau kasih kecil, saya bertahan Bu. Kan beliau ngotot. Kan, kamu gimana sih, Sof? Loh kan Pak kalau enggak ada PLN kan Bapak enggak ada juga tuh buat bisnis.



PLN. Waktu itu saya ketemu Pak Ari juga, Bu. Ketemu Pak Ari, saya bilang Pak Ari mohon maaf masalah share ini kita duduk lagi lah, Pak Ari.



RS: Saya terserah bapak-bapak lah, saya memang kan konsepnya sama, sama Pak Sofyan.



Jadi masalah-masalah off-take, kalau enggak dapat off-take dari kalian kan mereka juga tidak dapat pendanaan gitu loh. Itu aja.



SB: Ya enggak apa juga Bu, cuma 15 persen berdua. Saya bilang, ya enggak nett lah pak, saya bilang, tolong lah jangan segitulah Pak, kan malu saya sebagai Dirut PLN masa dapat 7,5 persen. Saya bilang gitu.



RS: Bener, bener, bener, bener.



SB: Saya bilang begitu, kamu jangan dagang di situ, kamu dagang listrik. Iya Pak, tapi nanti kan orang bertanya sama saya. Jadi mohon maaf.



RS: Ya gapapa bener.



SB: ... ngomong ke Ibu tolong diusahakan.



RS: Ya, enggak apa. Apapun biar bagaimana BUMN ini kan tetap kita jaga, kan akhirnya itu komitmennya, komitmen dari BUMN untuk mereka itu bisa IRR masuk itu tidak terlepas dari kita juga karena yang utama yang beli kan adalah PLN. Sama, tapi terutama PLN. Pertamina juga dong.



SB: Bukan Bu, Pertamina supply Bu. Iya, oh enggak beli juga Bu, beli.



RS: Karena dia kan ada customer juga.



SB: Oh iya ya.



RS: Dia beli juga.



RS: Karena dia ada sesuatu juga yang dimanfaatin untuk terus dia ke mana-mana. Makannya ini kompetisi sama PGN sebetulnya. Kedepannya ini mau saya beresin gitu loh. Apa namanya, kalau saya bilang, kedepannya PLN lah.



SB: Iya Bu, Saya gapapa ngotot gitu kan ya?



RS: Gapapa gapapa gapapa. Ya kan sebagai direksi harus begitu dong.



SB: Saya diminta ketemu Pak Ari lagi. Minggu ini atau minggu depan saya mau ketemu Pak Ari, saya mau terang-terangan ngomong sama Pak Ari. Pak Ari tolong lah malu saya kalau 7,5 persen. Ya kan Bu ya, kan cuma maksud saya gini Bu.



RS: Kakakku lagi gak mau ngomong sama aku.



SB: Saya tahu saya tau karena beliau cerita.



RS&SB: (tertawa)



RS: Dia bilang kita harus mainkan, loh gimana sih .... Saya bilang gitu kan. Pokoknya begini lah menurut saya, saya bilang karena PLN sama Pertamina ini kan off take, ya enggak mungkin dong saya bilang. Terus menurut saya, banyak yang nerusin. Cuma saya ngomong sama kakak saya yang satunya, biasanya kalau dia sudah enggak mau ngomong, saya ngomong sama yang satunya supaya nyambung ke sana, gitu kan. Saya bilang gini aja deh, mereka itu the biggest shareholders tapi bukan menyoroti shareholders.



RS: Ya kan, ... Service kurangin lah sedikit. Aku ngomong gitu. Aku ngomongnya gitu aja kemarin. ... Satunya enggak tau nyambungnya ke siapa.



SB: Iya



SB: Saya bilang sama Pak JK kemarin. Bapak saya bilang mohon maaf, Bapak kan bilang 35 persen karena dia yang cari uang. Udah saya yang cari uang kalau cuma 600 juta usd.



RS: Bener bener



SB: Saya yang cari uang Pak. Kalau dia 35 saya 7,5. Udah lah Pak saya bilang. Saya cari uang sendiri. Yang kedua saya mau open book dalam investasinya gitu. Maksud saya kan tidak ada open juga Bu. Gitu Bu.



RS: Ada benernya sih. He eh. Pak Sofyan bener. Bener. Bener. Setuju.









(ABD)