Asset 3 Jadi Tulang Punggung Target Produksi PT Pertamina EP

Metrotvnews.com, Indramayu: Menjawab kebutuhan untuk pemenuhan energi, PT Pertamina EP memiliki target internal berupa program Journey to 100.000 BOPD. Salah satu tulang punggung untuk mencapai itu adalah Asset 3 dan Asset 5.



Sebagai salah satu backbone, Asset 3 melalui Jatibarang Field menunjukkan peningkatan produksi yang signifikan dari keberhasilan reparasi Sumur XA 09 di lapangan lepas pantai Platform X-Ray yang dioperasikan oleh Jatibarang Field.

Wisnu Hindadari selaku General Manager Asset 3 mengungkapkan bahwa produksi terakhir sumur XA-09 lapisan X-35 & X-32 per 3 Februari 2017, sebelum dilakukan reparasi sebesar 87 Barel Oil Per Day (BOPD). Kemudian jumlahnya meningkat setelah dilakukan reparasi dengan membuka lapisan X-26 secara comingle."Setelah dilakukan reparasi sumur dengan membuka lapisan ke X-26 secara comingle, tercatat saat 22 Maret 2016, produksi XA-09 meningkat dan stabil dengan produksi mencapai 2.011 BOPD," ungkap Wisnu Hindadari di Indramayu, seperti diberitakan Selasa 11 April 2017.Untuk diketahui, lanjut Wisnu, Jatibarang Field memiliki target sebesar 10.551 BOPD pada 2017. Rata-rata produksi Jatibarang Field pada April untuk minyak sebesar 7318 bopd dan gas sebesar 50.43 mmscfd.Adapun struktur yang menjadi backbone produksi di Jatibarang Field adalah Struktur X-Ray yang merupakan lapangan offshore dan Struktur Jatibarang, Karang Komplek dan Cemara untuk lapangan onshore.Sementara itu, Herman Rachmadi Jatibarang Field Manager menyampaikan bahwa pencapaian target produksi 2017 difokuskan pada struktur Jatibarang dan struktur X-Ray melalui peningkatan produksi dengan rencana kerja yang massif."Di struktur Jatibarang akan dilakukan pemboran, fracturing dan well intervention di lapisan vulkanik sedangkan di struktur X-Ray difokuskan pada reparasi dan optimasi produksi di lapisan X-26, X-25, X-34 dan X-35," ujarnya.Optimisme Jatibarang Field untuk mencapai target produksi 2017 cukup tinggi dengan adanya keberhasilan sumur fracturing JTB 84 (G/N= 1.199 blpd/587 bopd) dan sumur XA-09= (G/N= 3.647 blpd/2.628 bopd).(SAW)