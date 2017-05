Pemerintah akan Tawarkan Kilang Bontang di KTT OBOR

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Indonesia rencananya akan menawarkan pembangunan Grass Root Refinery Bontang kepada Tiongkok, selain menawarkan kepada Arab Saudi dan India. Langkah ini diharapkan bisa berjalan dengan baik serta memberi efek positif terhadap terwujudnya ketahanan energi di Tanah Air.



Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengungkapkan hal tersebut lantaran dari beberapa pembangunan proyek infrastruktur sektor energi maka pembangunan kilang Bontang merupakan fokus terdekat pemerintah bersama offtaker yaitu PT Pertamina (Persero).

"Kita cuma satu ya, Bontang. Refinery Bontang," ucap Arcandra, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis 11 Mei 2017.Ahli migas ini menyebutkan pembangunan kilang Bontang membutuhkan biaya yang sangat besar sekitar USD10 miliar sampai USD15 miliar. Saat ini, beberapa perusahaan migas dunia sudah menyatakan minatnya, seperti Kuwait dan Tiongkok."Bontang itu USD10 sampai USD15 miliar. Yang leading sekarang ini ada Sinopec, ada juga untuk Bontang ini Kuwait. Jadi kita akan bawa Bontang," kata dia.Adapun dari pihak Pertamina telah menyatakan ada 50 negara yang berminat dalam pembangunan kilang Bontang tersebut. Pertamina menargetkan akhir April sudah menentukan dengan siapa akan bekerja sama mengerjakan proyek strategis itu.Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Tiongkok akan mengadakan pertemuan untuk membicarakan niat investasi infrastruktur Sumatera Utara (Sumut) dan Sulawesi Utara (Sulut). Adapun pertemuan ini diharapkan mendapat sebuah hal positif yang nantinya bisa berdampak terhadap masing-masing kinerja perekonomian.Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang diadakan bersama sejumlah menteri, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, investasi pengembangan infrastruktur tersebut untuk menyeimbangkan pembangunan yang masih berpusat di Pulau Jawa. Adapun pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting.Sedangkan sejumlah menteri yang menghadiri Rakor tersebut di antaranya Menteri BUMN Rini Soemarno, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, dan Kepala Bappenas/Menteri PPN Bambang PS Brodjonergoro."Tadi rapat mengenai persiapan final Presiden menghadiri One Belt One Route (KTT OBOR)," kata Luhut.Luhut menjelaskan, dalam pertemuan nanti antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok tidak hanya membicarakan mengenai pembangunan infrastruktur transportasi atau konektivitas semata, tetapi juga menawarkan investasi sektor energi yaitu berkaitan pembangunan kilang Bontang, Kalimantan Timur, dan sektor pariwisata di Mandalika, Lombok.Adapun total investasi yang akan dikucurkan untuk pembangunan tersebut mencapai sekitar USD30 sampai USD35 miliar. "Sekitar USD30 sampai USD35 miliar karena mereka tertarik juga kalau tertarik bussiness to bussiness," ucap dia.(ABD)